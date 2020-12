Les États-Unis ont franchi lundi la barrière des 300000 décès dus au coronavirus, alors que le pays commence la distribution du vaccin contre le COVID-19.

Selon le décompte indépendant de NBC News, les États-Unis ont enregistré 16 437 982 cas positifs de coronavirus et 300 026 décès ce lundi à 13 h 24 HE depuis le début de la pandémie.

La Food and Drug Administration (FDA) a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer et BioNTech vendredi et sa distribution a commencé ce lundi. Il devrait contribuer à endiguer la progression incontrôlée de la pandémie dans tous les États.

ENREGISTRER DES JOURS DE CONTAGES AUX ÉTATS-UNIS, selon les données de NBC News

Jeudi 10 décembre: Selon un décompte de NBC News, 229928 nouveaux cas de coronavirus et plus de 3110 décès ont été signalés aux États-Unis en une seule journée.

Mercredi 9 décembre: NBC News a confirmé 3 102 décès et 222 994 cas de COVID-19 aux États-Unis en une seule journée.

Jeudi 3 décembre: Les États-Unis ont battu un nouveau record de cas quotidiens de coronavirus, dépassant 205000 en une journée. 219 394 cas ont été confirmés. Le pays a également battu le record de décès quotidiens, avec 2.802.

Mercredi 2 décembre: Un décompte de NBC News a confirmé 204 943 cas de COVID-19 signalés aux États-Unis en une seule journée, ainsi que 2 777 décès en une seule journée.

LES ÉTATS LES PLUS AFFECTÉS PAR LE CORONAVIRUS

Trois États du pays dépassent déjà le million d’infections chacun: le Texas, la Californie et la Floride.

La Californie a enregistré 1 591 496 infections et 21047 décès, tandis que le Texas a signalé 1 482 685 cas de coronavirus et 24 510 décès. La Floride suit avec 1 125 931 infectés et 20 133 décès, selon le décompte de NBC News.

L’Illinois, pour sa part, est quatrième en nombre de cas avec 856 118 infections et 15 455 décès.

La cinquième place est occupée par New York, avec 782 108 infections, alors qu’elle continue d’être l’État avec le plus de décès, avec un total de 36 406.

