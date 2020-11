PHOTO DE FICHIER: Un travailleur dirige le trafic entrant sur un site de test COVID-19 au volant à l’intérieur du complexe Alliant Energy Center, alors que l’épidémie de coronavirus (COVID-19) se poursuit à Madison, Wisconsin, États-Unis, le 31 octobre 2020. REUTERS / Bing guan

Par Anurag Maan et Shaina Ahluwalia

8 novembre (.) – Les États-Unis sont devenus la première nation du monde dimanche depuis que la pandémie a commencé à dépasser les 10 millions d’infections à coronavirus, selon un décompte de ., alors que la troisième vague du virus COVID-19 se propage dans tout le pays.

La sombre étape est survenue le même jour que les cas mondiaux de coronavirus ont dépassé les 50 millions.

Les États-Unis ont signalé environ un million de cas au cours des 10 derniers jours, le taux d’infection le plus élevé depuis que le pays a signalé son premier cas de nouveau coronavirus dans l’État de Washington il y a 293 jours.

Le pays a signalé un record de 131420 cas de COVID-19 samedi et a signalé plus de 100000 infections quatre fois au cours des sept derniers jours, selon un décompte de ..

La moyenne des sept derniers jours pour les États-Unis a atteint 105 600 cas quotidiens, soit une augmentation d’au moins 29% et supérieure à la moyenne combinée de l’Inde et de la France, deux des pays les plus touchés d’Asie et d’Europe.

Plus de 237000 Américains sont morts du COVID-19 depuis que la maladie causée par le coronavirus est apparue pour la première fois en Chine à la fin de l’année dernière.

Le président élu américain Joe Biden, qui a passé une grande partie de sa campagne électorale à critiquer la gestion de la pandémie par le président Donald Trump, s’est engagé samedi à faire de la lutte contre la pandémie une priorité absolue.

Biden annoncera lundi un groupe de travail de 12 membres pour lutter contre la pandémie, qui sera dirigé par l’ancien chirurgien général Vivek Murthy et l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration David Kessler. Le groupe de travail sur les coronavirus sera chargé d’élaborer un plan pour contenir la maladie une fois que Biden prendra ses fonctions en janvier.

(Reportage d’Anurag Maan et Shaina Ahluwalia à Bengaluru; édité en espagnol par Gabriela Donoso)