Le président américain Joe Biden a promis jeudi une mobilisation «en temps de guerre» contre le COVID-19 et les pays de l’Union européenne (UE), alarmés par les nouvelles tensions, cherchent à intensifier les contrôles.

Un jour après son investiture, Biden s’est montré à l’opposé de son prédécesseur Donald Trump et a dénoncé le “terrible échec” de la distribution de vaccins dans son pays, le plus touché au monde par la pandémie.

“Notre stratégie est basée sur la science, pas sur la politique, sur la vérité, pas sur le déni”, a-t-il dit, signant une douzaine de décrets lorsque les États-Unis ont accumulé plus de 409 600 décès dus au covid-19, un nombre qui dépasse celui de ses soldats tombés au combat pendant la Seconde Guerre mondiale.

En vertu des nouvelles mesures, les voyageurs arrivant par avion aux États-Unis doivent soumettre un test négatif et être mis en quarantaine.

Les autres commandes comprennent le renforcement du programme de vaccination et l’élargissement des exigences de port de masques aux transports publics.

Biden, qui lors de son inauguration avait déclaré que la pandémie se dirigeait vers sa “phase la plus difficile et la plus meurtrière”, cherche à vacciner 100 millions de personnes en 100 jours, à augmenter l’utilisation de masques et de tests, à augmenter le personnel de santé et à offrir secours économique aux personnes touchées par les restrictions.

De son côté, l’immunologiste et conseiller présidentiel Anthony Fauci a déclaré que les Etats-Unis “respecteront leurs obligations financières” auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à laquelle ils sont revenus par décision de Biden.

Les États-Unis rejoindront également l’alliance internationale Covax structurée par l’OMS pour faciliter l’accès aux vaccins pour les pays les plus défavorisés.

– Énorme effort –

L’Europe des 27, réunie dans la soirée pour un sommet virtuel dédié à la pandémie, prépare également de nouvelles actions.

“Nous sommes de plus en plus préoccupés par les différentes variantes” du coronavirus, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a estimé que “tous les voyages non essentiels” devraient “être fortement découragés”.

A la veille du sommet, les Européens avaient réussi à s’entendre sur la reconnaissance mutuelle des résultats des tests, tant PCR que antigènes rapides, qui a été validée jeudi soir.

Pour détecter les mutations du coronavirus, la Commission européenne a exhorté les États de l’UE à augmenter le séquençage génétique du virus. Il a également demandé que les campagnes de vaccination soient accélérées.

“C’est un gros effort mais c’est faisable”, a déclaré von der Leyden.

De son côté, l’agence européenne de surveillance sanitaire, basée à Stockholm, a déclaré que le Vieux Continent doit se préparer à prendre des mesures plus strictes dans «les semaines à venir». L’agence a demandé de préserver les capacités sanitaires et également d’accélérer les campagnes de vaccination.

Certains pays n’ont pas attendu les avertissements. Le Portugal, qui a battu des records d’infections, a annoncé la fermeture de ses écoles pendant 15 jours.

Le parlement néerlandais a approuvé le premier couvre-feu imposé dans le pays.

En Espagne, qui a de nouveau enregistré un nombre record de cas jeudi, avec plus de 44 000 nouvelles infections, les régions demandent au gouvernement central de les autoriser à prendre des mesures plus sévères.

– Situation chaotique à Manaus –

Dans le monde entier, la pandémie a déjà fait au moins 2,07 millions de morts et les autorités sont alarmées par l’apparition de nouvelles variantes du virus qui ont émergé au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, en raison de leur plus grande capacité infectieuse.

La souche britannique a déjà atteint au moins 60 pays, selon l’OMS, tandis que la souche sud-africaine a été détectée dans 23 pays et territoires.

Le gouvernement brésilien a annoncé qu’il recevrait enfin vendredi les deux millions de doses de vaccin AstraZeneca / Oxford fabriquées en Inde, ce qui lui permettra de renforcer la campagne de vaccination qui a débuté cette semaine.

Mais dans la ville de Manaus, la vaccination a été suspendue, suite à des plaintes de fraude dans l’administration de doses à des personnes issues de groupes non prioritaires.

La situation dans la région est chaotique. Avec près de 240 000 cas et plus de 6 500 décès, Amazonas est le deuxième des 27 États brésiliens ayant le taux de mortalité le plus élevé pour 100 000 habitants.

Seul surpassé par les États-Unis, le Brésil accumule 212 831 décès dus à la pandémie, ainsi que 8,6 millions d’infections.

– Sans carnaval –

Rio de Janeiro a exclu de célébrer son célèbre carnaval cette année, qui s’était en principe passé de février à juillet, en raison du rebond de la pandémie au Brésil, ont rapporté les autorités.

Le Mexique, qui a commencé à vacciner le 24 décembre, a enregistré ce jeudi de nouveaux maximums quotidiens d’infections et de décès dus au covid-19. Le pays a dénombré 22 339 infections au cours des dernières 24 heures pour un total cumulé de 1 711 283 depuis le début de la pandémie, selon un rapport officiel.

Face à une deuxième vague d’infections qui menace de faire s’écrouler ses hôpitaux, la Colombie a atteint le seuil des 50 000 décès jeudi.

La nervosité face au gigantesque défi mondial de la vaccination se propage à d’autres pays.

Des médecins panaméens ont dénoncé avoir été exclus du plan de vaccination qui a débuté mercredi, tandis que d’autres responsables ont été privilégiés, ce que les autorités nient.

La région de Madrid a été contrainte de suspendre temporairement la campagne d’injection, faute de doses.

L’Équateur a également lancé sa campagne de vaccination, main dans la main avec les sociétés pharmaceutiques Pfizer / BioNTech.

En Inde, un incendie a touché les installations du plus grand fabricant de la planète, le Serum Institute, faisant cinq morts. Les autorités ont déclaré que l’incident n’affecterait pas la capacité de fabrication.

Serum Institute doit fournir des millions de doses au Brésil, entre autres pays.

Et en Afrique du Sud, les premières doses du vaccin développé par AstraZeneca / Oxford ont été appliquées, près de 2,5 fois plus cher qu’en Europe.

Selon un décompte de l’. jeudi, 63 pays ou territoires ont lancé des campagnes de vaccination. Mais 12 pays représentent 90% des 54 millions de doses injectées.

burs-jz / eg / gm / rsr