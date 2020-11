Les États-Unis ont enregistré plus d’un million de nouveaux cas confirmés de coronavirus au cours des 10 premiers jours de novembre, et la détection de plus de 100000 infections chaque jour est devenue la norme lors d’un rassemblement qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Monde de Miami / AP

Le million de nouvelles infections surviennent alors que les gouverneurs de tout le pays lancent des appels de plus en plus désespérés au public pour qu’il prenne plus au sérieux la lutte contre le virus. Le gouverneur du Wisconsin prévoyait la décision inhabituelle de donner un discours en direct à l’État appelant à l’unité et à la coopération dans la lutte contre le COVID-19.

Le gouverneur du Minnesota a ordonné la fermeture des bars et des restaurants à 22 heures, et le chef du gouvernement de l’Iowa a déclaré que l’utilisation de masques est obligatoire dans des concentrations d’au moins 25 personnes à l’intérieur, se penchant vers des restrictions plus strictes après des mois à s’abstenir de mettre en œuvre des mesures.

La vague alarmante de cas à travers le pays semble plus grande et plus répandue que les épidémies printanières dans le nord-est et les épidémies estivales dans les États de la Sun Belt. prêt à affronter le virus cette fois.

«Nous sommes certainement mieux lotis» lorsqu’il s’agit de meilleurs outils et connaissances médicales, a déclaré William Hanage, chercheur en maladies infectieuses à l’Université Harvard.

Plusieurs États ont signalé des records mardi, dont plus de 12 000 nouvelles infections dans l’Illinois, 7 000 dans le Wisconsin et 6 500 dans l’Ohio. Et le total national a dépassé les 10 millions d’infections.

Les décès – un indicateur retardé car il faut du temps pour que les gens tombent malades et meurent – sont à nouveau en hausse, atteignant en moyenne plus de 930 par jour.

Les hôpitaux sont au bord de l’effondrement. Contrairement aux épidémies précédentes, celle-ci ne se limite pas à une ou deux régions: les infections sont en augmentation dans 49 États.

«Le virus se propage de manière pratiquement incontrôlée dans la grande majorité du pays», a déclaré le Dr Wiliam Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Vanderbilt.

Bien que le nombre de morts soit bien inférieur à son pic de 2 200 par jour en avril, certains chercheurs estiment que le total national atteindra 400 000 d’ici le 1er février, une augmentation marquée par rapport aux 240 000 actuels.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles.

Les médecins ont maintenant une meilleure compréhension de la prise en charge des cas graves, ce qui signifie des pourcentages plus élevés de patients entrant dans les services de soins intensifs avec COVID-19 et en sortant vivants. Les patients bénéficient de nouveaux traitements tels que le remdesivir, la dexaméthasone stéroïde et un antigène qui a été approuvé pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration lundi. De plus, les tests de diagnostic sont plus disponibles.