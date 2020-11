Zhang Jun, ambassadeur de Chine auprès de l’ONU

C-Fam.- La guerre des mots entre les États-Unis et la Chine communiste se poursuit à un rythme soutenu.

L’administration Trump a condamné à plusieurs reprises le traitement réservé par la Chine aux musulmans ouïghours, y compris le contrôle coercitif de la population. L’ambassadeur de Chine auprès de l’ONU a répondu mardi au comité de politique sociale de l’Assemblée générale: “Mettez de côté votre arrogance et vos préjugés, et prenez du recul maintenant.” L’ambassadeur Zhang Jun a qualifié la politique étrangère américaine de «méprisable» et a accusé le gouvernement américain de commettre des crimes de guerre.

Cet échange animé était le dernier d’une série de discussions diplomatiques houleuses entre les États-Unis et la Chine à l’ONU ces dernières semaines, y compris au Conseil de sécurité de l’ONU. Comme les échanges précédents, il a été coordonné au préalable, montrant que la posture diplomatique des États-Unis et de la Chine est entrée dans une confrontation permanente et ouverte.

La semaine dernière, la Chine a déclaré à . que les États-Unis essayaient de ramener le monde à «l’âge de la jungle».

Cette semaine, la Chine a accusé les États-Unis de dissimuler les violations des droits humains dans le pays. Jun a évoqué «la discrimination raciale systématique et la violence dans les systèmes policier et judiciaire américains» et a attiré l’attention sur les manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis en 2020. Les États-Unis «devraient permettre à leur peuple de respirer», a-t-il déclaré.

L’ambassadeur américain auprès de l’ONU, Kelly Craft, a fait objection, qualifiant la déclaration de Jun de “tentative de détourner l’attention” des violations des droits de l’homme en Chine. “Le monde voit la cruauté de Pékin exposée”, a-t-il déclaré.

Il a réitéré son inquiétude quant à l’utilisation par le Parti communiste chinois de l’avortement forcé et de la stérilisation dans les minorités ouïghoures, faisant écho à la déclaration du secrétaire américain à l’éducation Betsy DeVos, prononcée la semaine dernière lors d’un événement commémoratif pour la Conférence des femmes de Beijing en 1995.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a attaqué les violations des droits de l’homme en Chine dans un discours prononcé devant le Florida Family Policy Institute.

Cuba a publié une déclaration au nom de 45 pays qui défendent la Chine, bien que la situation au Xinjiang ait été largement qualifiée de «génocide».

55 pays se sont joints au Pakistan pour défendre les prérogatives de la Chine à Hong Kong. Bien que les actions du Parti communiste chinois à Hong Kong violent ses accords avec le Royaume-Uni, le communiqué qualifie toute tentative d’ingérence de violation du droit international. Preuve de l’augmentation remarquable de l’influence de la Chine, cette dernière déclaration a été rejointe par plusieurs pays à majorité musulmane.

Cette forte démonstration de soutien aidera la Chine à se vanter de son influence et à renforcer le dossier qu’elle construit pour être considérée comme un garant du multilatéralisme contre une action unilatérale des États-Unis. Comme le rapporte ., la tension géopolitique entre la Chine et les États-Unis augmente rapidement.

En revanche, seuls 38 pays ont rejoint le même jour une déclaration menée par les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni dénonçant la situation au Xinjiang et à Hong Kong, les camps de rééducation ouïghours et le «contrôle des naissances forcé». , y compris la stérilisation »des minorités en Chine. La déclaration de l’Allemagne, ainsi que de plusieurs pays de l’UE, n’a pas mentionné l’avortement forcé.