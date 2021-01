Les ICBM nord-coréens lors d’un défilé à Pyongyang (KCNA / .)

Le président des États-Unis, Joe Biden, et le Premier ministre du Japon, Yoshihide Suga, ont convenu lors d’un appel téléphonique de demander le “Dénucléarisation complète” de la péninsule coréenne, selon un communiqué publié mercredi par la Maison Blanche.

C’est le premier dialogue officiel entre les deux dirigeants depuis l’inauguration de Biden le 20 janvier, et C’est également la première déclaration officielle du nouveau gouvernement américain concernant la situation nucléaire en Corée du Nord., l’un des points centraux de la politique étrangère de son prédécesseur, Donald Trump.

“[Biden y Suga] Ils ont parlé des problèmes de sécurité régionale, y compris la Chine et la Corée du Nord. Ensemble, ils ont affirmé la nécessité d’une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne », La Maison Blanche a indiqué le contenu de la conversation, sans préciser si cette “dénucléarisation complète” faisait référence à la fois au désarmement nucléaire de la Corée du Nord et également au retrait des ogives déployées par les États-Unis en Corée du Sud.

Président des États-Unis, Joe Biden (REUTERS / Kevin Lamarque)

Biden a également souligné son “Engagement à fournir un plus grand pouvoir dissuasif au Japon”, après avoir réaffirmé l’attachement «indéfectible» de Washington à la défense du pays asiatique dans le cadre de l’article 5 du Traité de sécurité qui régit les deux parties.

Ceci comprend le soutien des États-Unis à la revendication du Japon sur les îles Senkaku, également revendiqué par la Chine, selon le communiqué.

Au cours de l’appel, les dirigeants ont également exhorté “à trouver une solution rapide au problème des enlèvements”, faisant référence aux efforts de Tokyo pour rapatrier des dizaines de ses citoyens emmenés de force en Corée du Nord au cours des dernières décennies.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga (Kazuhiro Nogi / Pool via REUTERS)

Anciens ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale, Les États-Unis et le Japon sont devenus des alliés stratégiques dans la période d’après-guerre et après la victoire américaine dans ce conflit., en particulier après la signature du Traité de coopération mutuelle et de sécurité de 1960.

Ainsi, les États-Unis opèrent au Japon certaines de ses bases navales et aériennes les plus importantes dans l’océan Pacifique, qui ont généré des tensions géopolitiques avec la Chine et la Corée du Nord, adversaires actuels.

Continuer à lire:

«Nous avons besoin de progrès rapides»: le gouvernement Biden trompe les immigrants sans permis de séjour

Un juge texan a bloqué l’une des premières mesures de Joe Biden contre les expulsions aux États-Unis

La star sud-coréenne Song Yoo-Jung retrouvée morte et personne ne sait pourquoi: elle avait 26 ans