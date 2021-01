Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei

Pour l’administration américaine sortante, le Moyen-Orient présentera une série de crises politiques profondes en 2021, dont la résolution peut être plus complexe que les conséquences de la pandémie causée par le COVID-19 dans la région.

Conformément à cette position, des sources proches du bureau du secrétaire d’État de l’administration actuelle ont commenté avec réserve la requête d’Infobae et exprimé leur inquiétude quant à la manière dont les gouvernements régionaux abordent la nouvelle carte géopolitique régionale, la qui sera décisif pour surmonter le scénario de conflit actuel qui s’étend de Téhéran à la mer Méditerranée, en passant par l’Irak, la Syrie, le Yémen, le Liban et qui aurait également un impact direct sur d’autres gouvernements régionaux.

Selon des analystes à Washington, le monde arabe connu jusqu’en 1979 ne sera probablement plus jamais le même. Il est peu probable que le statu quo actuel revienne à l’ordre ancien si des politiques innovantes ne sont pas appliquées. Pour les observateurs internationaux, la carte régionale actuelle est dangereusement compromise avant l’avancée de la radicalisation islamiste.

L’Union européenne (UE) soutient la vision de Washington. Le 28 décembre, le bureau de la sécurité continentale de l’UE a publié un document dans lequel il indique que le pire scénario pour la région est celui de cette période de transition vers la nouvelle carte politique arabo-islamique en raison du fait qu’un moment temporaire où les énergies réformistes tentent de gagner de l’espace devant des régimes pierreux comme la Syrie ou l’Iran. Sur ce point, le président Emmanuel Macron a été catégorique dans sa déclaration de fin novembre sur l’islamisme et la nouvelle politique de sécurité de la France.

Le président français, Emmanuel Macron, lors de sa visite à Beyrouth, le 6 août 2020 (.)

L’annonce de Macron a été répondu avec véhémence par Recep Tayyip Erdoğan, le président turc considère la nouvelle politique française en matière de sécurité nationale comme une persécution des musulmans et un délit contre l’islam. Erdogan a également répondu en mettant en œuvre une série de mesures concrètes concernant le commerce avec Paris. Ainsi, il a ordonné l’interdiction de l’entrée de produits français sur le marché turc, mais au-delà des mesures dures de sa réponse, il a défini la position turque comme celle d’un «État en révolution permanente contre ce type d’affront envers les musulmans».

En même temps, Angela Merkel, a surpris plusieurs chanceliers européens en se référant à la question, le dirigeant allemand a déclaré que dans un passé récent, l’Europe avait émis de faux messages qui semblaient même soutenir les organisations djihadistes en Syrie, en Égypte et en Libye et que cela devrait être corrigé. car les groupes radicaux voyaient les positions européennes comme une opportunité d’introduire des éléments terroristes en Europe. Pour Merkel, tant l’Allemagne que toute l’Europe doivent être énergiques lorsqu’elles expriment qu’elles n’autoriseront ni ne soutiendront les groupes radicaux ou les régimes dictatoriaux qui cherchent à modifier l’agenda de l’UE ou la paix de leurs sociétés.

La chancelière allemande Angela Merkel

Angela Merkel et maintenant aussi Emmanue Macron font référence à l’exemple des actions des forces répressives d’Assad, indiquant que ces comportements ne peuvent être admis car ils ont généré le plus grand drame humanitaire du monde arabe et sont également la cause de la migration incontrôlée vers l’Europe occidentale qui , encore aujourd’hui, pose de sérieux problèmes dans l’entrée d’éléments potentiellement dangereux pour la sécurité européenne. L’Europe a montré au fil des ans qu’elle était sensible de la part de l’humanitaire, mais elle ne sera pas faible dans la sécurité de ses frontières, a déclaré Merkel,

Compte tenu des récents actes de terrorisme sur le sol français, Macron a déclaré que le risque que les jihadistes et les éléments résiduels de l’État islamique (EI) envisagent de se regrouper n’est pas seulement élevé; C’est plutôt ce qui se passe et c’est similaire à ce qui s’est passé à l’apogée de l’Etat islamique et de ses attaques massives sur le territoire européen.

Pour les agences de sécurité françaises, les islamistes sont actifs dans plusieurs villes où les jeunes sont endoctrinés et radicalisés utilisant plus d’une demi-douzaine de mosquées que la France a décidé de fermer, tout en ordonnant l’arrestation et l’expulsion d’une quinzaine de religieux musulmans de son territoire.

Le ministère français de l’Intérieur a publié une déclaration récente expliquant la décision du gouvernement sur les fermetures et les expulsions et a rendu compte du fonctionnement des organisations qui utilisent la façade des temples religieux et des centres caritatifs, affirmant qu’ils ne sont pas intéressés. d’avoir des relations avec Daech ou avec la République islamique d’Iran mais qu’ils ont menti, car leur but est de gagner du temps pour se renforcer et imposer leurs programmes djihadistes.

Les islamistes ont très bien géré les changements et les transitions des gouvernements européens au cours de la dernière décennie, Washington le sait et se prépare à neutraliser toute stratégie de ces groupes avant le prochain remplacement dans la salle ovale, lorsque la nouvelle administration démocrate de Biden- Harris reprend le gouvernement des États-Unis.

En termes de politique étrangère, l’inquiétude de l’administration sortante du président Trump se concentre sur ce qui va arriver à Téhéran dans les questions liées au dossier nucléaire iranien. Ce que Trump ne veut entendre d’aucun de ses conseillers, c’est que Biden reviendra au traité nucléaire signé par Obama en son temps. Bien qu’il soit évident qu’au-delà des modifications et de certains changements, il y a une forte probabilité que cela se produise.

Joe Biden et Kamala Harris

Les agences de sécurité occidentales savent que les islamistes n’ont pas besoin de beaucoup de logistique ou de beaucoup d’argent pour créer le chaos, devenir forts et marquer leur présence active. Les terroristes peuvent agir maintenant s’ils le souhaitent grâce à des éléments qu’ils pourraient activer dans n’importe quelle capitale occidentale. Cependant, pour les Américains, l’aspect le plus dangereux de la terreur jihadiste en Occident est égal à la permanence des troupes iraniennes sur le sol syrien, en particulier dans la région du plateau du Golan, où une guerre peut éclater et s’étendre à la région pour n’importe quelle raison. erreur de calcul, avec laquelle tout serait plus chaotique dans la mesure où la sortie iranienne de Syrie est retardée.

La victoire à long terme sur Daech et d’autres groupes islamistes doit se concentrer sur la déradicalisation idéologique à l’étranger et ne peut pas être uniquement policière et militaire comme l’a souligné le président Macron dans son discours de décembre dernier. Il ne sera pas non plus possible de vaincre l’islamisme radical comme l’Europe a tenté de le faire par le passé, estimant que s’appuyer sur des dictatures et des régimes théocratiques était la bonne façon de le combattre. Lorsque cela s’est produit, Bruxelles, et dans une certaine mesure Washington, ont perdu de vue le fait que seules des contre-révolutions laïques peuvent modifier l’équation doctrinale du fondamentalisme et réussir à déloger des régimes qui déstabilisent non seulement la région mais aussi le monde. Cet aspect semble être devenu clair lorsque Macron a déclaré: “La nouvelle étape sera plus longue et plus compliquée que ce que beaucoup pensent, mais nous travaillerons pour atteindre les objectifs.” «Ce que nous avions là, c’était des gouvernements totalitaires, sans démocratie, mais sans djihadisme. Maintenant, c’est différent, nous allons donc avancer vers des changements politiques profonds et nous allons corriger cela ».

Cependant, Des régimes comme le dictateur syrien Bashar al Assad ne veulent pas que ces changements aient lieu. Les dictatures laïques, comme les théocratiques, utilisent le statu quo actuel pour se soutenir et se développer. Aujourd’hui, l’Europe semble avoir compris que sa première ligne défensive en matière de sécurité continentale est que Daech, les talibans, Al-Qaïda, Boko Haram ou les khomeinistes iraniens n’avancent pas sur les pays arabes qui penchent vers la laïcité et la démocratie.

Par conséquent, la manière dont l’Occident avance va certainement avoir un impact sur le monde arabo-islamique. Il est possible qu’il y ait des périodes de turbulences plus ou moins graves selon la manière dont l’Europe et les États-Unis appliquent leurs politiques à court terme avec les organisations terroristes régionales et les gouvernements qui leur fournissent un abri pour développer leurs activités. Cependant, le monde arabo-islamique connu ne sera plus le même. Il n’y a aucun moyen de revenir au statu quo précédent.

Cependant, et bien que le nouveau scénario régional n’ait pas encore été vu, l’actuel est un processus de transition où beaucoup de choses doivent suivre leur cours, un exemple en est la lutte de l’État d’Israël contre le terrorisme, qui constitue une circonstance impossible. à éviter et cela doit être compris dans le cadre dynamique de la transformation constante de la terreur islamiste vers de nouvelles formes qui incluent des aspects d’opportunité et de bénéfice qui n’ont pas été interprétés dans leur complexité par Bruxelles et Washington dans un passé récent.

