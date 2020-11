Une alliance entre les États-Unis et Taïwan cherchera à remettre en question l’initiative Belt and Road menée par la Chine. REUTERS / Stephen Lam / fichier photo

Les États-Unis se préparent à diriger une alliance informelle qui cherchera à alternative à l’initiative China Belt and Road, a rapporté mercredi le ministre des Finances de Taïwan, qui a déclaré qu’il offrirait un une plus grande transparence pour les pays à la recherche de financements pour développer leurs infrastructures.

«Taïwan et les États-Unis travaillent sur un plan de financement projets d’infrastructure et d’énergie en Asie et en Amérique latine, utilisant des capitaux du secteur privé pour assurer une plus grande transparence », a déclaré mercredi le ministre Su Jain-rong dans une interview à Taipei. De plus, il a ajouté qu’il espère voir les premiers projets démarrent dans un ou deux ans

Le plan, qui a débuté par la signature d’un accord entre les États-Unis et Taiwan en septembre, vise à lever des fonds par le biais d’obligations pour des banques taïwanaises, des assureurs et d’autres capitaux privés. C’est une opportunité pour Washington et Taipei de contrer la vague d’investissements dans les infrastructures de la Chine au milieu des inquiétudes concernant l’engagement de Pékin dans les projets internationaux et la détérioration des finances des pays en développement.

L’initiative Belt and Road promue par le géant asiatique, en effet, Il dépend fortement des prêts consentis par Pékin aux gouvernements et implique généralement des entreprises d’État chinoises. Le plan de Taiwan et des États-Unis, au contraire, “Met fortement l’accent sur la participation du secteur privé, tout en soulignant que les fonds doivent être obtenus sur le marché, ce qui le rend très transparent”Su ajouté.

Le ministre des Finances de Taiwan Su Jain-rong, le consul pour le développement national de Taiwan Kung Ming-hsin, le directeur de l’Institut américain de Taiwan Brent Christensen et le ministre des Affaires étrangères de Taiwan, Joseph Wu, lors d’une conférence de presse sur la coopération en infrastructure entre Taïwan et les États-Unis (REUTERS / Ben Blanchard)

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a exhorté les pays du G20 en mai à garantir une plus grande transparence dans les contrats de dette publique, arguant que c’est le seul moyen «d’équilibrer les intérêts du peuple avec les intérêts de ceux qui signent les contrats. dette et investissement ».

Les prêts d’infrastructure de Taïwan sont censés être plus transparents grâce au une plus grande divulgation d’informations, tels que les montants levés, les retours et l’utilisation prévue, dans le cadre du processus de vente d’obligations.

Taïwan est le dernier ajout à une liste croissante de partenaires américains pour les investissements dans les infrastructures dans les pays tiers. Seize autres pays ont conclu des accords similaires avec Washington, selon Su, en vertu desquels Les entreprises de ces pays travaillent avec la Société financière internationale pour le développement des États-Unis dans le financement de projets d’infrastructure. Le Japon, la Corée du Sud et l’Australie ont annoncé leur partenariat avec les États-Unis en 2018.

Des projets d’une valeur de près de 575 milliards USD ont été construits ou sont en cours de construction dans le cadre de l’initiative China Belt and Road, selon une estimation de la Banque mondiale réalisée l’année dernière. Pour sa part, Les États-Unis estiment qu’ils investiront au total 75 milliards de dollars dans les pays en développement d’ici 2025 par l’intermédiaire de la Société internationale de financement du développement et par des capitaux privés.. Le ministre Su n’a pas précisé dans quelle mesure il estime que les investisseurs taïwanais contribueront.

Un avantage important du cadre financier pour Taïwan réside dans offrir à vos assureurs, avec une grande liquidité, la possibilité de trouver des rendements supérieurs à ceux normalement disponibles dans votre pays, soutenu par le soutien politique des États-Unis.

Président de Taiwan Tsai Ing-wen (REUTERS / Ann Wang)

L’administration du président Donald Trump a fait faisant de Taiwan un pilier clé des efforts de la Maison Blanche pour contrer l’influence de la Chine en Asie et, selon Su, Cette collaboration financière ne changera pas beaucoup lorsque Joe Biden prendra ses fonctions en janvier. Il l’a attribué à des valeurs partagées et à un fort soutien bipartite à Taiwan à Washington.

“Après mon entrée en fonction, Biden devrait s’en tenir au cadre de base” du plan, Dit Su. “Il est peu probable qu’il y ait un changement radical”il ajouta.

Optimisme économique

Taiwan est dans une position privilégiée dans la bataille croissante pour la domination mondiale entre les États-Unis et la Chine, avec des exportations vers les deux plus grandes économies du monde qui ont augmenté au cours de l’année écoulée. Les exportations taïwanaises vers les États-Unis devraient poursuivre leur forte croissance et jusqu’à la fin de la guerre commerciale en vue, a déclaré Su. L’économie taïwanaise devrait également continuer à bénéficier des entreprises taïwanaises apportant des investissements de Chine, a-t-il ajouté.

L’économie de Taïwan a augmenté de 3,9% par rapport à l’année précédente au troisième trimestre, les données gouvernementales ont montré vendredi. Le gouvernement a relevé sa prévision officielle du PIB pour l’ensemble de l’année à 2,5% contre 1,6%, invoquant une augmentation des exportations. “La croissance économique de cette année dépassera ce que nous attendions”Dit Su, sans donner plus de détails.

Avec des informations de Bloomberg

