15 minutes. Les États-Unis ont enregistré mercredi, pour la deuxième journée consécutive, un nouveau record de décès par COVID-19 avec un total de 3865 décès, selon des données publiées ce jeudi par l’Université Johns Hopkins.

Il s’agit le deuxième jour le plus meurtrier jamais enregistré dans le pays depuis le début de la pandémie, et surpasse celui enregistré mardi, avec 3 775 décès.

Ce mercredi, 253.145 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés dans tout le pays. Cela marque également le deuxième jour consécutif où le pays a signalé plus de 200 000 nouvelles infections confirmées.

Les États-Unis restent le pays le plus touché au monde par le COVID-19 avec un total de 21,3 millions de personnes infectées et se classent également au premier rang des décès, depuis plus de 361000.

Repousse aux États-Unis

Le pays connaît une grave épidémie de COVID-19, de nombreux États enregistrant des enregistrements d’hospitalisations. En effet, les experts craignent que la situation ne soit aggravée par l’arrivée de la souche britannique du virus, plus contagieuse.

Le bilan provisoire des morts dépasse de loin le niveau le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait au mieux entre 100 000 et 240 000 décès à cause de la pandémie.

Le président américain sortant, Donald Trump, était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 morts. Cependant, il a par la suite prédit jusqu’à 110 000 décès, un nombre qui a également été dépassé.

De son côté, l’Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prévision de l’évolution de la pandémie sont souvent fixés par la Maison Blanche, calcule que lorsque Trump quittera le pouvoir 20 420 000 personnes seront décédées au 1er janvier et 560 000 au 1er avril.