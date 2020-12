15 minutes. Le gouvernement des États-Unis (USA) a annoncé l’extension du statut de protection temporaire ou TPS pour les citoyens d’El Salvador, du Honduras, du Nicaragua, d’Haïti, du Népal et du Soudan jusqu’en octobre 2021. Le programme devait se terminer le mois prochain.

Le TPS accorde des permis de travail temporaire et de séjour légal aux citoyens qui, à la discrétion du gouvernement américain, ont quitté leur pays en raison de catastrophes naturelles ou de conflits armés. Un grand nombre d’étrangers bénéficiant de cette protection vivent dans le pays depuis des décennies.

Actuellement, il y a 400000 bénéficiaires, originaires d’une dizaine de pays désignés par Washington pour le programme. Les groupes les plus importants sont les Salvadoriens (250 000), les Honduriens (75 000) et les Haïtiens (50 000).

L’extension de la protection TPS -pendant encore 9 mois- permet à ces personnes de rester légalement aux États-Unis et de travailler sans craindre d’être expulsées.

Le gouvernement du président Donald Trump a ordonné la résiliation du TPS pour les citoyens d’Haïti, du Nicaragua, d’El Salvador, du Honduras et du Soudan. Cependant, un tribunal de district du nord de la Californie a ordonné la suspension de cette ordonnance.

En septembre, la Cour d’appel fédérale du neuvième district a annulé la décision du tribunal de Californie. Cependant, il n’a pas rendu d’ordonnance rendant son propre jugement effectif. Par conséquent, la suspension ordonnée par le tribunal précédent est restée en vigueur.

L’Amérique latine battue

Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, s’est rendu à Washington vendredi dernier. Là, il a demandé l’expansion du TPS lors de sa rencontre avec les sénateurs et les membres du Congrès américains.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères de ce pays, Lisandro Rosales, a rencontré Chad Wolf, directeur par intérim du Département de la sécurité intérieure (DHS), pour discuter de la même question.

Rosales a indiqué que son gouvernement avait demandé un nouveau programme TPS. Il a également ajouté que “la situation sociale et économique a été durement touchée non seulement par la pandémie mais aussi par (les ouragans) Eta et Iota“.

Ce lundi, et conformément à une décision de justice, l’administration Trump a réactivé la réception des candidatures au programme d’action différée (DACA), qui protège les immigrés entrés illégalement dans le pays alors qu’ils étaient mineurs.

Vendredi, le juge fédéral Nicholas Garaufis du district est de New York, annulé les décisions prises au cours de l’été par le secrétaire par intérim du DHS, Chad Wolf, et a ordonné la réouverture de la réception des nouvelles demandes de protection dans DACA au plus tard ce lundi.