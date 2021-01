Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo. . / EPA / MENAHEM KAHANA / Archives

Washington, 15 janvier . .- Les États-Unis ont prolongé vendredi les sanctions contre l’Iran en incluant 15 nouveaux matériaux dans une liste de composants opposés au programme de missiles du pays persan.

A cinq jours de la fin de l’administration du président américain Donald Trump, le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré dans un communiqué que son bureau “identifie 15 matériaux spécifiques utilisés dans le cadre des programmes nucléaires, militaires ou de missiles balistiques des États-Unis. Iran “.

“Ceux qui transfèrent sciemment de tels matériaux en Iran sont désormais passibles de sanctions”, détaille la note, qui comprend une liste dans laquelle différents types d’aluminium sont liés et mentionnent, entre autres, le carbure de zirconium et le sable de zircon (silicate de zirconium ) parmi les produits interdits.

Pompeo a également insisté sur le fait que les Gardiens de la révolution iranienne (CGRI) “contrôlent le secteur de la construction en Iran”.

“Il est important que la communauté internationale se souvienne que la société de construction IRGC et nombre de ses filiales continuent d’être sanctionnées par les Nations Unies, car elles étaient directement impliquées dans la construction clandestine du site d’enrichissement d’uranium de Fordo”, a-t-il soutenu.

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie américaine a noté que “tout transfert conscient de certains matériaux, notamment le graphite ou les métaux bruts ou semi-finis vers ou depuis l’Iran pour être utilisés par le secteur de la construction iranien reste punissable”.

“Tant que les menaces persistent, les sanctions devraient également le faire”, a déclaré plus tard Pompeo dans un message sur son compte Twitter.

Téhéran et Washington, qui n’ont pas eu de relations diplomatiques depuis 1979, ont connu de nombreuses crises depuis que Trump en 2018 a ordonné aux États-Unis de se retirer de l’accord nucléaire signé avec les puissances mondiales en 2015.

Depuis lors, Washington a réimposé des sanctions sévères à l’économie perse.