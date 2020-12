Mercredi, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis et presque tous les États du pays ont poursuivi Facebook Inc en justice, affirmant qu’il avait violé les lois protégeant la concurrence et que la société devrait éventuellement se séparer. Avec le dépôt de deux poursuites, Facebook devient la deuxième grande entreprise de technologie à faire face à un défi juridique majeur cet automne.

La FTC a déclaré dans un communiqué qu’elle demanderait une ordonnance du tribunal qui “pourrait, entre autres: exiger le désinvestissement d’actifs, y compris Instagram et WhatsApp”.

Dans leur plainte, la coalition de 46 États, Washington, DC et Guam a également appelé à déclarer illégales les prises de contrôle d’Instagram et de WhatsApp par Facebook.

“Pendant près d’une décennie, Facebook a utilisé sa domination et son pouvoir de monopole pour écraser ses petits rivaux et éliminer la concurrence, le tout au détriment des utilisateurs réguliers”, a déclaré le procureur général de New York, Letitia James .

Le responsable a fait valoir que la société avait utilisé de grandes sommes d’argent pour acquérir des rivaux avant qu’ils ne puissent menacer sa domination.

Facebook a déclaré qu’il examinait la FTC et les plaintes des États.

La société a ajouté que le gouvernement “veut maintenant annuler sans prendre en compte l’impact que le précédent aurait sur la communauté des affaires au sens large ou sur les personnes qui choisissent nos produits chaque jour”.

Le ministère de la Justice des États-Unis avait poursuivi Google d’Alphabet Inc. en octobre, accusant l’entreprise d’un billion de dollars d’utiliser son pouvoir de marché pour se défendre contre ses rivaux.

Les poursuites sont les plus importantes affaires antitrust en une génération, comparables au litige contre Microsoft Corp en 1998.

Le gouvernement fédéral a finalement réglé cette affaire, mais des années de longues combats judiciaires et un examen antitrust approfondi ont empêché l’entreprise de suivre ses concurrents et on lui attribue le mérite d’avoir ouvert la voie à la croissance explosive d’Internet.

Les actions de Facebook ont ​​chuté de 3% après la nouvelle, mais ont ensuite réduit leurs pertes.