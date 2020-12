WASHINGTON, 18 décembre (.) – Les États-Unis ont imposé vendredi des sanctions à deux personnes et à une entreprise qui, selon eux, a joué un rôle dans les élections législatives de ce mois-ci au Venezuela, alors que Washington continue de faire pression sur le président Nicolás Maduro alors même que le mandat Donald Trump touche à sa fin.

Le département du Trésor a mis sur liste noire la société vénézuélienne de technologie biométrique Ex-Cle Soluciones Biométricas, qui a déclaré qu’elle fournissait des biens et des services utilisés par le gouvernement Maduro pour organiser des élections parlementaires controversées au début du mois.

La société Ex-Cle a aidé le Conseil national électoral (CNE), la plus haute autorité électorale vénézuélienne, “à acheter des milliers de machines à voter à des fournisseurs étrangers” qui ont été utilisées lors des élections législatives du 6 décembre, selon le Trésor.

Les États-Unis, l’Union européenne et plus d’une douzaine de pays d’Amérique latine ont déclaré la semaine dernière qu’ils ne reconnaîtraient pas les résultats des élections législatives du 6 décembre, dans lesquelles les alliés de Maduro ont remporté la majorité.

“Les efforts du régime illégitime de Maduro pour voler les élections au Venezuela montrent son mépris pour les aspirations démocratiques du peuple vénézuélien”, a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dans le communiqué.

Deux personnes qui, selon le Trésor, ont agi au nom de l’Ex-Cle Soluciones Biométricas ont également été sanctionnées: Guillermo Carlos San Agustín -qui a la nationalité argentine et italienne- et le vénézuélien Marcos Javier Machado Requena.

La mesure de l’administration Trump, qui quittera la Maison Blanche le 20 janvier, gèle les actifs américains de la société et ceux de Saint-Augustin et Machado, et interdit généralement aux Américains de traiter avec eux.

Maduro a sévèrement critiqué les mesures. “L’imprésentable (secrétaire d’État) Mike Pompeo a pris aujourd’hui des sanctions stupides, comme un bon idiot qu’il est, avec ses valises emballées, contre la société et les hommes d’affaires qui ont fabriqué les machines pour que le peuple vénézuélien vote.”

Tout “notre soutien, notre solidarité aux hommes et femmes d’affaires qui ont fabriqué ces machines et le Venezuela a voté (…) il y a une nouvelle Assemblée nationale, c’est notre plus grande revanche aux suprémacistes des Etats-Unis”, a ajouté Maduro dans un acte diffusé à la télévision. officiel.

Le parti au pouvoir du Venezuela et ses alliés ont remporté 91% des 277 sièges de la prochaine Assemblée, qui commencera ses fonctions le 5 janvier.

(Reportage de Daphne Psaledakis. Édité en espagnol par Vivian Sequera et Javier Leira)