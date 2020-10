La United States Securities and Exchange Commission (SEC) a infligé une amende Herbalife Nutrition Ltd avec un total de 123 millions de dollars pour pratiques de corruption.

La signature pour perdre du poids avec des bureaux dans plus de la moitié du monde basés sur secoue, Il aurait demandé à ses employés de falsifier les documents de dépenses pour dissimuler des paiements irréguliers, révèle la SEC.

À l’issue d’une enquête approfondie, la SEC a conclu que les filiales chinoises d’Herbalife effectuaient des paiements et fournissaient des repas, des cadeaux et d’autres avantages aux autorités chinoises dans le cadre de l’obtention de licences de vente, de la réduction des enquêtes gouvernementales et de l’élimination des couverture négative d’Herbalife China dans les médias d’État.

Les gérants de Herbalife Chine ils ont demandé aux employés de falsifier les documents de dépenses dans le but de dissimuler des paiements irréguliers. L’enquête de la SEC révèle que les dirigeants d’Herbalife ont reçu des informations faisant état de dépenses élevées en voyages et divertissements en Chine, mais n’ont pas détecté ni empêché les paiements et avantages indus.

Questions d’experts en nutrition

Pendant ce temps, les sociétés médicales et nutritionnelles de divers pays, inclus dans l’UE, Ils font des recherches depuis des années pour montrer que ces shakes pourraient être nocifs pour la santé. Des enquêtes sont en cours aujourd’hui.

En ce sens, les secousses minceur de Herbalife étaient à nouveau sous les projecteurs l’année dernière, après la polémique trois ans après la première du documentaire Betting on Zero (Netflix), qui dénonçait le modèle économique de l’entreprise énorme arnaque pyramidale.

La plainte anonyme sur Twitter d’un étudiant en médecine en 2019 a mis en lumière la effets sur la santé de ces produits minceur bien connus.

