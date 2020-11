Le vin est l’un des produits sur lesquels les États-Unis ont augmenté les tarifs

L’administration américaine a annoncé en octobre l’augmentation des droits de douane sur l’Union européenne de 1% dans le cas des produits de l’aviation civile – en mars, elle les a portés à 15% – et de 25% pour les produits agricoles et autres importations . La taxe a principalement touché l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Espagne, en particulier le secteur du vin et de l’huile.

Le Bureau du représentant commercial des États-Unis (USTR) a annoncé qu’il maintenait les tarifs qu’il imposait à l’Union européenne à 15% pour les produits de l’aviation civile et à 25% pour les autres, y compris vin ou huile, pour une valeur totale de 7,5 milliards de dollars.

Dans les changements apportés à la liste – qu’ils ont qualifiés de «changements modestes» – les produits de Grèce et du Royaume-Uni ont été supprimés, et d’autres de France et d’Allemagne ont été ajoutés. Les modifications annoncées ce jeudi entreront en vigueur le 1er septembre 2020.

“L’UE et les États membres n’ont pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions de l’OMC”, a déclaré le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, selon le communiqué de l’USTR.

Il a également noté que les États-Unis “lanceront un nouveau processus avec l’UE” pour “parvenir à un accord pour remédier au comportement qui a porté préjudice à l’industrie aéronautique américaine et aux travailleurs” et garantir “des conditions égales aux entreprises. Les Américains.

