ICE avertit: La politique de «capture et remise en liberté» a pris fin même dans les villes sanctuaires.

ÉTATS UNIS. Deux hauts fonctionnaires de l’Immigration and Customs Enforcement Service (ICE) des États-Unis ont lancé un avertissement à ceux qui tentent d’entrer illégalement dans le pays: la politique du «catch and release» est terminée, même dans les villes sanctuaires.

Le directeur adjoint par intérim de l’ICE, Tae Johnson, a déclaré qu’ils travaillaient à «protéger notre nation, nos communautés, en se conformant aux lois sur l’immigration». Le responsable a déclaré que cet objectif ne peut pas être écarté dans les soi-disant «villes sanctuaires»., qui sont ceux qui refusent de collaborer avec les autorités fédérales d’immigration.

«Bien que ces types d’opérations montrent des efforts importants, les hommes et les femmes d’ICE travaillent chaque jour pour protéger le public américain. Notre message est clair. Que nous soyons ou non confrontés à des villes sanctuaires, notre mission ne s’arrêtera pas. Nous allons sortir ceux qui enfreignent nos lois sur l’immigration de nos rues et nous agirons rapidement pour faire sortir ces gens des États-Unis », a-t-il déclaré.

Johnson a expliqué que lors d’une opération récente, “plus de 300 fugitifs qui étaient en liberté dans nos rues ont été arrêtés”. Il a également ajouté que “plusieurs d’entre eux avaient été reconnus coupables de meurtres, d’abus sexuels sur des enfants, de conduite en état d’ébriété et d’autres types d’abus et de violence”.

Il a également rapporté que dans une deuxième phase opérationnelle, ils se sont concentrés sur la capture de personnes dans six endroits, «qui ne coopèrent pas et sont normalement appelées villes sanctuaires». Ces villes sont: New York, Denver, Seattle, Baltimore et Washington DC.

Également, ICE a annoncé qu’à partir du 21 octobre, après une longue attente, ils reprendront les expulsions accélérées dans tout le pays.

TPS

“S’il y a une personne qui avait déjà obtenu le TPS et que ce n’est plus en vigueur, l’ICE serait l’organe qui faciliterait, pour ainsi dire, le renvoi de ces personnes”, a déclaré Johnson.