Les smartphones Xiaomi Corp. Mi exposés dans le magasin de détail AliExpress Plaza, exploité par Alibaba Group Holding Ltd., à Barcelone, Espagne, le mercredi 13 janvier 2020. Les responsables américains ont délibéré mais ont finalement décidé de ne pas interdire les investissements américains dans Alibaba et Tencent Holdings Ltd., a déclaré une personne familière avec les discussions, supprimant un nuage d’incertitude sur les deux plus grandes entreprises d’Asie.

(Bloomberg) – L’administration Trump a mis sur liste noire le fabricant chinois de smartphones Xiaomi Corp. et 10 autres entreprises alors qu’il élargissait ses efforts pour saper l’expansion du secteur technologique du pays. Les actions de Xiaomi ont plongé.

Les États-Unis ont ciblé de nombreuses entreprises chinoises dans le but déclaré de protéger la sécurité nationale, mais s’en prendre à Xiaomi est une surprise. La société basée à Pékin a été considérée comme la réponse de la Chine à Apple Inc., produisant des smartphones élégants qui attirent des fans enragés à chaque nouvelle version. Il fabrique également des scooters électriques, des écouteurs et des cuiseurs à riz intelligents.

Xiaomi a été cofondée par l’entrepreneur milliardaire Lei Jun il y a environ dix ans, le fabricant de puces américain Qualcomm Inc. étant l’un des premiers investisseurs. Un porte-parole de Xiaomi n’a fait aucun commentaire immédiat.

Les listes noires de l’administration Trump se sont concentrées sur les entreprises chinoises ayant des liens militaires et une valeur stratégique pour la croissance de l’industrie. Semiconductor Manufacturing International Corp., le plus grand fabricant de puces chinois et essentiel à la capacité du pays à construire une industrie technologique autosuffisante, a été inclus en décembre.

Dans les dernières actions, les départements de la Défense et du Commerce ont publié de nouveaux objectifs à quelques heures d’intervalle, dans les derniers jours de la présidence de Donald Trump. Dans la liste de la défense de neuf entreprises, Xiaomi est rejoint par des sociétés de profil inférieur, notamment Luokong Technology Corp., Gowin Semiconductor Corp. et Global Tone Communication Technology Co. Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. est cotée en bourse sur le continent.

La décision de la Défense identifiant les entreprises comme ayant des liens avec l’armée chinoise signifie que les investisseurs américains n’auront pas le droit d’acheter leurs titres.

La liste noire du département du commerce est plus sévère et interdit aux entreprises américaines de fournir ces entités. Les entreprises identifiées comme des menaces sont China National Offshore Oil Corp., principal explorateur en eaux profondes du pays, et Skyrizon, qui développe des équipements militaires.

Les ADR de Xiaomi ont chuté de plus de 9% dans le commerce américain. Sa liste principale est à Hong Kong.

Xiaomi a dépassé Apple en termes de ventes de smartphones au troisième trimestre, selon l’International Data Corporation. Il a rejoint l’indice Hang Seng de Hong Kong en septembre après s’être emparé des parts de marché de Huawei Technologies Co. alors que les sanctions américaines contre Huawei s’approfondissaient.