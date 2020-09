Le commissaire de la Food and Drug Administration de États Unis (FDA) Stephen Hahn a déclaré que n’exclut pas d’approuver l’utilisation d’urgence d’un vaccin contre le coronavirus avant même la fin des tests de phase 3.

« Ce sera au développeur s’il demande une autorisation, puis une autorisation est délivrée pour son utilisation », a expliqué Hahn dans une interview accordée au « Financial Times ». « S’ils le font avant de terminer la phase 3, nous pourrions la considérer comme appropriée, ou non. Ensuite, nous déciderons », a-t-il souligné.

« Les critères juridiques, médicaux et scientifiques sont si le bénéfice l’emporte sur le risque au milieu d’une urgence sanitaire « , a-t-il soutenu, tout en rejetant qu’il s’agit d’un critère politique. » La pandémie COVID-19 coïncide avec la saison politique et nous devrons la surmonter et nous en tenir à nos principes « , a-t-il souligné .

Dans tout les cas ce serait une autorisation d’utilisation d’urgence, qui est loin d’une validation complète de la FDA, a souligné le responsable de la FDA.

Deux vaccins américains sont déjà en phase 3, celui de Moderne et celui de Pfizer / BioNTech, et deux autres seront ajoutés à la mi-septembre. Les sociétés pharmaceutiques prévoient de recruter au moins 30 000 volontaires pour ces essais et de conclure s’il s’agit d’un vaccin sûr et efficace.

Des élections présidentielles ont lieu le 3 novembre et avec l’actuel président, Donald Trump, en retard dans les sondages de son rival, Joe Biden, l’approbation de l’utilisation d’un vaccin contre le coronavirus pourrait révolutionner la campagne électorale.

Les États-Unis ont enregistré près de 6 millions de positifs pour le coronavirus et près de 183000 décès depuis le début de la pandémie. Le dernier bilan ajoute 18 449 cas et 171 décès au cours des dernières 24 heures enregistrées.