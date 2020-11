Washington a nommé son premier ambassadeur au Venezuela en une décennie malgré le fait que les États-Unis ne disposent pas de diplomates dans leur ambassade à Caracas en raison de la rupture des relations.

Monde de Miami/ Journal Las Américas

La nomination de James Story comme ambassadeur a été confirmée mercredi lors d’un vote par acclamation au Sénat américain. Il mènera ses travaux depuis la capitale de la Colombie voisine, tandis que le Venezuela souffre d’une crise économique et politique historique.

Story, 50 ans, de Caroline du Sud, pourrait jouer un rôle clé en aidant à guider la politique américaine au Venezuela. Les relations entre les deux nations ont un passé long et compliqué qui comprend la victoire du gouvernement de Donald Trump à obtenir des accusations contre le dictateur vénézuélien, Nicolas Maduro, pour narco-terrorisme.

Les États-Unis et le Venezuela n’ont pas échangé d’ambassadeurs depuis 2010, lorsque leurs relations ont commencé à se détériorer sous la présidence d’Hugo Chávez. La rupture complète des relations diplomatiques a eu lieu l’année dernière, les diplomates se retirant les uns des autres peu de temps après que Washington ait approuvé l’opposition Juan Guaidó en tant que chef légitime du pays.

Les États-Unis dirigent une coalition de dizaines de pays qui ont rejeté Maduro après sa réélection pour un deuxième mandat en 2018 lors d’un vote largement considéré comme une fraude parce que les dirigeants de l’opposition les plus populaires se sont vu interdire de se présenter et à cause d’une liste d’irrégularités. dénoncé par les principaux partis d’opposition.

Depuis lors, les États-Unis ont imposé des sanctions sévères à Maduro, à son entourage et à la compagnie pétrolière d’État dans le but de les isoler. L’administration Trump a offert une récompense de 15 millions de dollars pour l’arrestation du dirigeant vénézuélien après qu’un tribunal américain l’ait accusé d’infractions de trafic de drogue.

Story, un diplomate de carrière nommé par Trump en mai, a été directeur des affaires de l’ambassade, qui est le diplomate qui dirige une mission en l’absence d’un ambassadeur. Sa carrière l’a conduit au Mexique, au Brésil, au Mozambique et en Afghanistan. Aujourd’hui, il dirige une équipe épuisée dans une ambassade «virtuelle» à Bogotá.

Malgré le défi de travailler depuis l’extérieur du Venezuela, Story tient une conversation hebdomadaire de 30 minutes via Facebook Live dans le but de maintenir des liens avec des millions de Vénézuéliens dans leur pays ou avec ceux qui ont fui la crise. Le diplomate répond, dans un espagnol courant, aux questions des Vénézuéliens et des quelques Américains qui sont toujours là, abordant les dernières intrigues et troubles émergeant dans le pays et aux États-Unis.

Story n’hésite pas à souligner Maduro et son exécutif pour ce que les critiques qualifient de régime de plus en plus autoritaire et pour les pratiques corrompues imputées à la destruction de ce qui était autrefois un secteur pétrolier prospère, qui a laissé le pays dans un état de ruine. la ruine.

“Écoutez, ce n’est pas une vraie démocratie”, a déclaré Story dans une discussion en ligne plus tôt cette année, critiquant plus tard les responsables vénézuéliens dont les familles mènent une vie luxueuse en Espagne et au Panama alors que la majorité de la population est dans la pauvreté. “Oui, ils trichent.”