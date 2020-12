Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo. . / EPA / IGOR KUPLJENIK / Archives

Les Etats-Unis ont réaffirmé ce mercredi leur soutien à la consultation populaire au Venezuela promue par le président en charge Juan Guaidó contre le régime de Nicolás Maduro.

“Nous félicitons le peuple vénézuélien pour le succès de la consultation populaire ou” référendum populaire “”, a déclaré un communiqué du secrétaire d’État américain Mike Pompeo. «Des millions de Vénézuéliens se sont réunis pour faire entendre leur voix et exiger un avenir démocratique pour leur pays. Dans toutes les villes et petites villes du Venezuela, ainsi que dans des centaines d’endroits desservant la diaspora vénézuélienne à l’étranger, la Consultation populaire a clairement démontré la volonté du peuple vénézuélien “a ajouté le texte.

Le communiqué publié par le département d’État du gouvernement Donald Trump célèbre que les participants à la consultation populaire, qui s’est déroulée du lundi 7 décembre au samedi 12 décembre, “Ils ont rejeté la fraude électorale du régime illégitime et ont promis de continuer à se battre pour des élections libres et régulières et pour le retour à la démocratie.”

«C’est un mandat clair selon lequel le gouvernement provisoire doit continuer à lutter pour le retour de la démocratie au Venezuela. Le peuple vénézuélien mérite le soutien de toutes les nations démocratiques dans ce combat “dit le communiqué signé par Pompeo.

Il a également déclaré que “La Consultation populaire était un projet démocratique audacieux, coordonnant un vote transparent, en personne et virtuellement”, considérant que de nombreux Vénézuéliens ont pu voter en ligne s’ils étaient favorables à la demande de “cessation de l’usurpation” de la présidence Maduro, du rejet des résultats des élections du 6 décembre et s’ils acceptaient de tenir négociations avec la communauté internationale pour sauver la démocratie et faire face à la crise humanitaire dans le pays.

Pompeo avec Guaidó à Washington DC le 6 février 2020 (Eric BARADAT / .)

“Malgré tous les défis de la vie au Venezuela – pénuries de gaz, coupures d’électricité et harcèlement par le régime, tels que sites Web bloqués et supprimés, intimidation violente, répression et persécution – ce fut une réalisation sans précédent.”Fit remarquer Pompeo.

Et il a ajouté: “Cette manifestation représente le pouvoir de millions de Vénézuéliens de s’organiser et de manifester pour le changement, et renouvelle le mouvement plus large pour ramener des élections présidentielles et parlementaires libres et équitables au Venezuela”.

«Les États-Unis continueront de soutenir le peuple vénézuélien dans sa lutte pour restaurer la démocratie et la prospérité dans son pays. Et nous continuerons de reconnaître la légitimité de la dernière institution démocratique de ce pays, l’Assemblée nationale librement élue en 2015 ″, la déclaration a conclu.

Selon le comité organisateur de la consultation, plus de six millions de Vénézuéliens ayant le droit de vote y ont participé. «Non seulement nos attentes ont été dépassées en ce qui concerne la participation, la présence, les défis, les défis, l’unification des secteurs et l’exercice démocratique. C’est une réponse massive d’espoir pour la lutte pour l’instauration de la démocratie dans le pays “, a déclaré Juan Guaidó lors d’une conférence de presse dimanche dernier et a appelé à des mobilisations le 5 janvier pour revendiquer la validité de l’Assemblée nationale élue en 2015.

Continuer à lire:

Mike Pompeo s’est entretenu avec Iván Duque de la crise au Venezuela et a confirmé que les États-Unis aideraient les îles touchées par Iota

Le ministère américain de la Justice a accusé Claudia Patricia Díaz Guillén, ancienne trésorière du Venezuela sous Chavismo, de blanchiment d’argent