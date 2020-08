Début août, l’administration Trump a décidé de mettre fin au recensement de 2020 quatre semaines plus tôt. Nous devons nous inquiéter, car le comptage, les données et la mesure sont au cœur de notre démocratie. L’article I, section 2 de la Constitution des États-Unis prescrit le recensement de la population. Les pères fondateurs savaient que compter le peuple pour déterminer la représentation était essentiel pour que les gouvernés aient une voix dans leur gouvernement.

Mais ils n’ont pas prévu la fragilité de notre système national de mesure. Cette fragilité est mise en évidence quotidiennement et ne se limite pas au comptage de la population; notre capacité à compter les emplois et à mesurer les résultats en matière de santé publique est également menacée. Il en va de même pour d’innombrables décisions importantes qui reposent sur des données pour que la société fonctionne. De bonnes données égalisent les règles du jeu pour les entreprises et les particuliers, et sont nécessaires à tous les niveaux de l’économie et de la société: pour aider les petites entreprises à réussir, les écoles sont au service des parents et des élèves, et les banques centrales élaborent des politiques solides. Ces données doivent refléter fidèlement la population de notre pays.

Tout comme les bâtiments fragiles et menacés peuvent être étayés par des soutiens externes, nous devons construire un ensemble de supports de données pour soutenir une infrastructure fragile et menacée. Lorsque nos systèmes de collecte et d’analyse de données ont été mis en place au siècle dernier, personne n’avait prévu les quantités inimaginables d’informations qui pourraient être utilisées pour valider et vérifier le dénombrement officiel. Personne ne prévoyait une expansion rapide de la science des données en tant que domaine, dans lequel de nouvelles méthodes et outils pourraient être déployés pour répondre rapidement aux questions d’importation nationale, et les techniques de protection de la vie privée peuvent protéger les données individuelles. Aujourd’hui, nous avons des dizaines de milliers de data scientists dédiés au service du bien public. Nous avons des données en temps réel sur les emplois, les personnes et les dépenses, ce qui est essentiel à notre économie nationale.

Mais nous pouvons voir de première main la menace existentielle posée par la production de données et de statistiques non vérifiées. Nous pouvons voir le potentiel. Par exemple, notre travail pour le National Bureau of Economic Research, qui combine des données presque en temps réel sur l’activité économique de l’économiste Raj Chetty’s Opportunity Insights Project avec une demande d’assurance-chômage au niveau de l’État presque en temps réel, montre que l’élimination de l’indemnisation fédérale du chômage en cas de pandémie ( Le supplément FPUC) entraînerait une baisse de 44% des dépenses locales; le réduire de 200 $ ne réduirait les dépenses que de 12%.

Et nous pouvons y faire quelque chose. Nous pouvons construire des infrastructures de données de support. Nous avons eu des succès massifs dans le passé avec la création d’infrastructures qui répondent aux besoins nationaux, y compris le projet Manhattan, l’atterrissage sur la lune et la création du National Weather Service après l’ouragan dévastateur de Galveston en 1900. Pour résoudre ce problème, nous avons besoin de trois actions distinctes:

Premièrement, aider les autorités étatiques et locales à utiliser les données existantes, telles que les demandes d’assurance-chômage, les données sur l’éducation, la protection sociale et la main-d’œuvre, et partager ces données entre les États et les agences afin qu’il puisse y avoir une réponse efficace aux impératifs locaux et régionaux.

Deuxièmement, assurer la comparabilité et la reproductibilité nationales afin que des mesures telles que le dénombrement de la population puissent être testées et validées comme le système de vulgarisation agricole l’a fait avec succès.

Troisièmement, assurez-vous que le bien public est servi et que la vie privée et la confidentialité sont primordiales en établissant un laboratoire national pour les données communautaires afin de répondre aux questions pratiques en utilisant les meilleures données scientifiques et scientifiques disponibles.

L’élaboration des politiques a déjà commencé à évoluer dans cette direction. La loi Foundations for Evidence-Based Politymaking Act a été adoptée en 2018. Plus récemment, la législation a été soutenue par un groupe de démocrates de la Chambre et du Sénat, dirigé par les présidents respectifs des comités du travail du Sénat et de la Chambre, intitulé Relaunching America’s Workforce Act; cela a un langage pour aider les agences publiques à partager et à utiliser leurs données. Et la Data Foundation non partisane vient de présenter une feuille de route pour un service national de données, basé sur le système existant du laboratoire national. Le Congrès doit agir maintenant.

En parlant de l’Union soviétique, le président Ronald Reagan aimait à dire que les États-Unis devraient toujours «faire confiance mais vérifier». Faisons confiance et vérifions nos données pour le recensement de 2020, pour les chiffres du chômage et pour la santé publique. Notre démocratie en dépend, et nos pères fondateurs n’en attendent pas moins.