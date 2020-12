WASHINGTON (AP) – L’administration du président Donald Trump a choisi de ne pas saisir l’occasion cet été d’acheter des millions de doses supplémentaires d’un candidat vaccin de premier plan contre le coronavirus, une décision qui pourrait retarder la livraison d’un deuxième lot de dose jusqu’à ce que le fabricant Pfizer se conforme à d’autres contrats internationaux.

La divulgation, confirmée lundi par des personnes proches du dossier, a été publiée un jour avant que Trump ne se prépare à s’attribuer le mérite du développement rapide des prochains vaccins contre les coronavirus lors d’une réunion mardi à la Maison Blanche.

Le vaccin de Pfizer devrait recevoir l’approbation d’un comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) même cette semaine, avec la livraison de 100 millions de doses – suffisamment pour 50 millions d’inoculations. d’Américains – attendue pour les prochains mois.

Dans le cadre de son contrat avec Pfizer, l’administration Trump a promis d’acheter un lot initial de 100 millions de doses, avec la possibilité d’en acheter jusqu’à cinq fois plus.

Cet été, la Maison Blanche a décidé de ne pas obtenir 100 millions de doses supplémentaires pour une livraison au deuxième trimestre 2021, selon des personnes qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à soulever la question publiquement.

Quelques jours avant l’approbation anticipée du vaccin, le gouvernement cherche à inverser sa démarche, mais on ne sait pas si Pfizer, qui a depuis pris des engagements avec d’autres pays, sera en mesure de se conformer à la demande la plus récente dans le même temps établie.

Le vaccin de Pfizer est l’un des deux vaccins qui devraient recevoir une autorisation d’urgence de la FDA ce mois-ci, avec celui fabriqué par Moderna.

L’administration Trump a insisté lundi sur le fait qu’entre ces deux vaccins et d’autres en cours de certification, les États-Unis seraient en mesure de fournir tout Américain souhaitant se faire vacciner d’ici la fin du deuxième trimestre 2021.

La décision du gouvernement de ne pas obtenir de doses supplémentaires de Pfizer pendant l’été a été rapportée pour la première fois par le New York Times. Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré à NBC que le gouvernement «continue de travailler avec les fabricants pour étendre la disponibilité des lancements de vaccins approuvés par la FDA dès que possible. Nous avons toujours la possibilité d’acheter 500 millions de doses supplémentaires ».

Dans une tentative de désamorcer le scepticisme du public autour du vaccin et de promouvoir un élément clé de l’héritage de Trump, la réunion de mardi mettra en évidence les projets de l’administration pour la distribution et l’administration du vaccin. Cependant, aucune invitation n’a été adressée à l’équipe de transition du président élu Joe Biden, qui supervisera le plus grand programme de vaccination de l’histoire du pays une fois le démocrate inauguré le 20 janvier.

La réunion «Operation Speed ​​Warp» mettra en vedette Trump, le vice-président Mike Pence et une foule d’experts du gouvernement, des chefs d’État et des chefs d’entreprise dans une tentative par la Maison Blanche d’expliquer que le vaccin est sûr et de révéler le gouvernement envisage de l’administrer à la population.

Des hauts fonctionnaires du gouvernement ont fourni lundi des détails sur la réunion. Un responsable de l’équipe de transition de Biden a confirmé ne pas avoir reçu d’invitation.

___

Les journalistes AP Jonathan Lemire à Wilmington, Delaware, et Linda Johnson à Trenton, NJ, ont contribué à ce rapport.