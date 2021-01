Les travailleurs de la santé soignent les patients infectés par le COVID-19 au United Memorial Medical Center de Houston, Texas, le 31 décembre 2020 (REUTERS / Callaghan O’Hare)

Les États-Unis ont commencé la nouvelle année ce vendredi, dépassant le triste seuil de 20 millions de cas de covid-19heures après les célébrations mondiales pour accueillir 2021 ont été largement réduites au silence par les restrictions imposées par le coronavirus.

La première économie mondiale a échoué dans ses efforts pour contrôler le virus, qui continue de se propager rapidement à travers le pays et a déjà causé plus de 346000 morts, le solde national de décès le plus élevé au monde.

Global espère que les vaccins covid-19 apporteront une fin rapide à la pandémie en 2021 ont été ébranlés par le démarrage lent du programme de vaccination aux États-Unis, touchés par des problèmes logistiques et des hôpitaux surchargés.

Près de 2,8 millions d’Américains ont déjà reçu leurs premières doses, mais le nombre est bien inférieur aux 20 millions de vaccinations que l’administration du président sortant, Donald Trump, avait promis avant la fin de 2020.

La course désespérée à la vaccination doit dominer l’année qui commence, alors que le coronavirus fait déjà au moins 1,8 million de morts depuis son apparition en Chine en décembre 2019, selon le décompte réalisé par l’agence . sur la base de chiffres officiels.

Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie (REUTERS / Bing Guan)

La firme allemande BioNTech a annoncé ce vendredi que travaille dur pour augmenter la production de votre vaccin et couvrir ainsi la pénurie causée par le manque d’autres vaccins homologués en Europe.

Pays comme Royaume-Uni, Canada et États-Unis Ils ont d’abord donné le feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech et ont depuis licencié des immuniseurs de la société américaine Moderna ou de l’alliance britannique entre l’Université d’Oxford et AstraZeneca.

“La situation actuelle n’est pas facile, il y a un trou dû à l’absence d’autres vaccins approuvés et nous devons remplir cet espace”, a déclaré le co-fondateur de BioNTech, Ugur Sahin, à l’hebdomadaire Der Spiegel.

Les critiques concernant la lenteur de l’administration du vaccin se sont multipliées ces derniers jours.

En Allemagne, les responsables de la santé se sont plaints du fait que le personnel médical attend toujours des vaccins, bien qu’il s’agisse d’un groupe prioritaire.

La France a enregistré des plaintes similaires, obligeant le gouvernement à annoncer que les agents de santé de plus de 50 ans pourront se faire vacciner à partir de lundi, plus tôt que prévu.

L’administration française a en outre annoncé vendredi que le couvre-feu national de nuit sera étendu à 15 régions où les infections sont élevées. La restriction de départ commencera désormais à 18 h 00 heure locale au lieu de 20 h 00.

En France, le couvre-feu imposé par le gouvernement sera étendu à 15 régions secouées par le coronavirus (REUTERS / Charles Platiau)

“Le virus continue de se propager … mais avec des disparités entre les régions”, a expliqué un porte-parole du gouvernement, confirmant que les théâtres, cinémas et salles de concert ne pourront pas rouvrir le 7 janvier, dernière date fixée.

Toujours en France, quelque 2500 personnes ont assisté à une grande fête clandestine du réveillon du Nouvel An près de Rennes (nord-ouest), affrontant la police qui a tenté de les arrêter, ont rapporté les autorités.

Mais partout dans le monde les célébrations normalement massives dans des villes comme Sydney, New York, Rio de Janeiro ou Edimbourg ont été réduites ou annulées.

Pour Rio, cependant, la suspension a laissé au moins un point positif: 89% de déchets en moins sur la plage de Copacabana, qui se retrouve généralement pleine de déchets après la grande fête du Nouvel An.

«Nous étions préparés à n’importe quel scénario. Mais félicitations aux habitants de Rio, qui ont écouté les appels des autorités pour éviter les foules et rester à la maison », a déclaré le chef du service municipal d’assainissement, Flavio Lopes.

Durement touché par la pandémie, le Brésil enregistre près de 195 000 décès dus au covid-19, le deuxième nombre le plus élevé au monde, seulement après les États-Unis.

Les autorités sanitaires estiment un rebond des cas et des décès dus au coronavirus après la période des vacances (REUTERS / Hannah McKay)

Contagions en vacances

Les voyageurs qui ont pris des trains entre Londres et Paris le premier jour après le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne ont fait l’objet de recherches supplémentaires, mais Ils semblaient plus préoccupés par les nouvelles règles requises par la pandémie.

«Je n’aurais pas dû rentrer à la maison pour des vacances, mais il y avait une urgence. J’ai acheté mon billet à la dernière minute, avec un test (pour le covid-19) qui coûte 200 livres (environ 270 dollars) », a déclaré Stephanie Bapes, une Française de 35 ans vivant à Londres.

La Grande-Bretagne a déclaré jeudi qu’elle avait déjà vacciné près de 950 000 personnes, tandis qu’un pic d’infections a contraint les hôpitaux de campagne à rouvrir.

Les experts estiment que le pire reste à venir dans le monde, et ils estiment une forte augmentation des cas et des décès après des semaines de vacances.

Selon l’Université Johns Hopkins, Les États-Unis ont atteint un record de décès quotidiens mercredi, avec plus de 3900 décès dus au COVID-19 en 24 heures.

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a annoncé qu’il exigerait l’utilisation de masques une fois qu’il prendra ses fonctions le 20 janvier (REUTERS / Jonathan Ernst)

Le président élu, Joe Biden, qui entrera en fonction le 20 janvier, a critiqué le lancement difficile des vaccins et a exhorté les Américains à porter un masque.

Sous l’administration Trump, les autorités ont fréquemment publié des messages contradictoires sur le port de masques, l’efficacité de la distance sociale et les confinements, tandis que le président minimisait à plusieurs reprises les risques du virus.

Mais dans son message de la Saint-Sylvestre, Trump a salué la réponse de son administration, soulignant que «les citoyens les plus vulnérables reçoivent déjà le vaccin et des millions de doses sont distribuées dans tout le pays».

L’Organisation mondiale de la santé, de son côté, a donné jeudi une approbation d’urgence au vaccin Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie à des pays du monde entier pour approuver rapidement son importation et sa distribution.

Avec des informations de l’.

