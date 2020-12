15 minutes. Le gouvernement des États-Unis (USA) a “fermement” condamné l’attaque au missile menée dimanche contre la zone verte de la capitale irakienne, Bagdad. En outre, il a été imputé aux «milices soutenues par l’Iran» au milieu d’une nouvelle recrudescence de ces incidents ces dernières semaines.

“Bien qu’aucun membre du personnel de l’ambassade n’ait été blessé, l’attaque causé au moins une victime civile iraquienne et des dommages à des biens civils iraquiens«Cela a été souligné dans une déclaration du secrétaire d’État américain, Mike Pompeo.

Il a également déclaré que “à un moment où l’Irak est confronté au COVID-19 et à une crise économique de plus en plus grave, Les milices soutenues par l’Iran sont le plus grand obstacle à l’aide à l’Irak pour revenir à la paix et à la prospérité. “

<< Les mêmes milices qui attaquent les installations diplomatiques ils volent des ressources à l’État irakien à grande échelle, attaquant des manifestants et militants pacifiques et participant à des violences sectaires », a-t-il dit.

En ce sens, il a appelé “tous les Irakiens” à “soutenir les efforts de son gouvernement pour renforcer la souveraineté de l’Irak”. De même, il a exhorté “traduire en justice les responsables de ces attentats répréhensibles“De cette façon,” assurez-vous que toutes les milices soutenues par l’Iran sont sous le contrôle de l’Etat “.

Des milices soutenues par l’Iran ont de nouveau attaqué de manière flagrante et imprudente à Bagdad, blessant des civils irakiens. Le peuple irakien mérite que ces assaillants soient poursuivis. Ces criminels violents et corrompus doivent cesser leurs actions déstabilisatrices. – Secrétaire Pompeo (@SecPompeo) 21 décembre 2020

L’attaque

Au total, 3 roquettes Katyusha ont été tirées sur l’ambassade américaine à Bagdad. Cependant, ils ont été interceptés par des systèmes anti-aériens déployés dans le complexe diplomatique. Dans la zone verte, il y a de nombreux bâtiments gouvernementaux et légations étrangères.

L’ambassade américaine à Bagdad a confirmé sur Twitter l’attaque et la réponse des «systèmes de défense». “Il y a eu quelques dommages mineurs au complexe de l’ambassade, mais aucun blessé ni décès“, a-t-il souligné.

<< Nous avons reçu des informations faisant état de dommages dans des zones résidentielles proches de l'ambassade des États-Unis et de blessures possibles à des civils irakiens innocents. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises ces types d’attaques contre des installations diplomatiques constituent une violation du droit international et une attaque directe contre la souveraineté du gouvernement irakien », a-t-il dit.

En ce sens, l’ambassade américaine a demandé à “tous les dirigeants politiques et gouvernementaux” de “prendre des mesures pour empêcher de telles attaques et demander des comptes aux responsables“.

L’ambassade américaine confirme que les roquettes visant la zone internationale ont entraîné l’engagement des systèmes défensifs de l’ambassade. Il y a eu quelques dégâts mineurs sur l’enceinte de l’ambassade mais aucun blessé ni blessé. 1/ – Ambassade des États-Unis à Bagdad (@USEmbBaghdad) 20 décembre 2020

Ce que pensait l’Iran

Pour sa part, le ministère iranien des Affaires étrangères a remis en question le moment de l’attaque contre l’ambassade des États-Unis à Bagdad et les déclarations immédiates à son sujet.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Said Khatibzadeh, a déclaré que “vraiment le type d’attaque et son timing et la déclaration du secrétaire d’État américain montrent qu’il est méfiant“Cela a été rapporté par l’agence de presse locale iranienne ISNA.

Jatibzadeh a condamné les affirmations de Pompeo. “Ces déclarations semblent préparées à l’avance. Je pense que le gouvernement irakien trouvera certainement les coupables en fonction de leurs devoirs.. Je préviens les États-Unis de ne pas chercher à aggraver la situation ces jours-ci. “

Ces derniers mois, il y a eu de nombreuses attaques contre la zone verte et l’aéroport de la capitale. Également contre les entreprises irakiennes travaillant pour la coalition internationale et les objectifs de la coalition elle-même. Les incidents ont été principalement imputés aux milices soutenues par l’Iran.

Face à cette situation et après les avertissements américains, le Premier ministre irakien, Mostafá al Kazemi, a ordonné en septembre l’ouverture d’enquêtes sur la poursuite des attaques contre des cibles de la coalition internationale et des missions diplomatiques étrangères dans le pays.