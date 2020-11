En octobre, la plus grande économie du monde, toujours affectée par la pandémie de covid-19, a créé 638000 emplois contre 661000 en septembre (. / Justin Lane / Archive)

Le taux de chômage aux États-Unis est tombé en octobre à 6,9% de la population active, contre 7,9% le mois précédent, tel que rapporté ce vendredi par le ministère du Travail. Les données sont connues lorsqu’il reste encore à définir qui sera le vainqueur des élections: Donald Trump et Joe Biden se disputent vote par vote.

En octobre, la plus grande économie du monde, toujours affectée par la pandémie de covid-19, a créé 638000 emplois contre 661 000 en septembre.

«Les améliorations sur le marché du travail reflètent la reprise continue de l’activité économique qui avait été réduit en raison de la pandémie de covid-19 et des efforts pour la contenir », a noté le Bureau of Labor Statistics.

“En octobre, des gains d’emploi notables ont été enregistrés dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie, des services professionnels et aux entreprises, du commerce de détail et de la construction.“, Il ajouta.

Plusieurs personnes font la queue pour demander des allocations de chômage au bureau de l’emploi de l’Arkansas à Fayetteville, Arkansas, États-Unis, le 6 avril 2020. REUTERS / Nick Oxford

Le mois passé, le secteur privé a créé 906 000 emplois, contre 877 000 en septembreet l’emploi public a diminué de 268 000 postes, principalement en raison du licenciement d’employés qui avaient été embauchés temporairement pour le recensement.

Le secteur manufacturier ajouté 38000 emplois en octobre par rapport à une augmentation de 66 000 postes le mois précédent.

En octobre, l’indemnisation moyenne des accidents du travail a augmenté de 0,1%, la même augmentation en septembre, et en un an, ils ont augmenté de 4,5%, selon le Bureau of Labor Statistics.

Jeudi, le Département du travail a signalé que dans la semaine se terminant le 31 octobre, il y avait eu 751 000 nouvelles demandes d’allocations de chômage conventionnelles, contre 791 000 demandes pour cette prestation la semaine précédente.

Dans la semaine se terminant le 24 octobre, selon le gouvernement, il y avait 7,3 millions de personnes qui ont reçu cette subvention, contre 7,8 millions la semaine précédente.

