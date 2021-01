Les États-Unis ont déjà administré plus de 9 millions de vaccins contre le COVID-19, depuis le début de la campagne en décembre dernier.

Miami World / DNA Cuba

Selon Bloomberg, au moins 379 862 personnes dans ce pays ont terminé le schéma de vaccination à deux doses.

Partout aux États-Unis, 2,8 doses ont été administrées pour 100 personnes et 36% des injections ont été distribuées aux États.

La première série de vaccins, qui se déroule au début de ce mois, a été distribuée principalement dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé.

La prochaine phase se concentrera sur les pharmacies et les cliniques de santé et élargira le bassin de personnes éligibles pour recevoir des vaccins.

Jusqu’à présent, les États-Unis gèrent les crédits de l’Etat pour les vaccins Pfizer et BioNTech, ainsi que pour le vaccin Moderna, avec pour objectif d’en distribuer 20 millions d’ici la fin du mois.

L’effort pour vacciner 140 millions de personnes vulnérables et prioritaires aussi rapidement que possible nécessite la collaboration des sociétés pharmaceutiques, des sociétés de logistique, des militaires, des services de santé des 50 États, des hôpitaux et des pharmacies.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont recommandé que la priorité soit donnée aux résidents des maisons de retraite (3 millions de personnes) et aux professionnels de santé (21 millions).

Moncef Slaoui, médecin-chef de l’opération Warp Speed ​​(OWS), a déclaré que son objectif était de faire vacciner entre 75 et 80% de la population américaine pour garantir l’immunité du groupe et que ce niveau devrait être atteint entre mai et juin, date à laquelle. qu’il est essentiel de dissiper les doutes de la population sur l’injection.

Le pays continue avec une très forte épidémie du nouveau coronavirus, avec des jours où plus de 3000 décès ont été signalés.