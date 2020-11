Image d’un patient arrivant au centre médical Maimonides, alors que la propagation du COVID-19 se poursuit, à Brooklyn, New York, États-Unis. 17 novembre 2020. REUTERS / Brendan McDermid

Les États-Unis ont dépassé les 12 millions de cas confirmés de coronavirus SRAS-CoV-2 ce samedi, six jours après avoir atteint 11 millions d’infections. Au total, le pays a enregistré 12019960 infections et atteint le 255414 décédés pour la maladie COVID-19, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Cet équilibre reflète que la pandémie est dans une phase «exponentielle» dans le pays, selon les autorités sanitaires.

Les États-Unis ont établi un record absolu de nouvelles infections jeudi, avec 200.146 cas de plus que mercredi et aussi le plus grand nombre de décès en 24 heures -2.239- depuis début mai, en pleine explosion de la pandémie.

Les Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont conseillé aux Américains jeudi de suspendre leurs voyages pour Thanksgiving -la plus grande réunion de famille de l’année et dans laquelle les records de trafic sont généralement battus aux aéroports et aux autoroutes-, qui se tient jeudi prochain.

Et dans tout le pays, les responsables locaux ont dû imposer de nouvelles restrictions pour tenter de freiner la propagation du virus.

Bien que New York Ce n’est plus l’État qui a le plus grand nombre d’infections, il est toujours le plus touché en termes de décès aux États-Unis avec 34 252.

Ils suivent en nombre de morts Texas (20 748), Californie (18 595), Floride (17889) et Nouveau pull (16 712). D’autres États avec un grand nombre de morts comprennent Illinois (11 795), Massachusetts (10 469), Pennsylvanie (9 676), Géorgie (9142) ou Michigan (8 774).

Quant à contagion, Texas ajoute 1,114,545, suit Californie avec 1 084 348, le troisième est Floride avec 923 418, l’Illinois est quatrième avec 634 395 et New York cinquième avec 584 850.

Mais il y a plus de 40 États, Washington DC, Porto Rico, les îles Vierges et Guam qui ont affiché une augmentation en pourcentage des nouveaux cas quotidiens détectés au cours des 14 derniers jours. D’eux, une douzaine connaît une recrudescence des infections.

Pendant ce temps, les autorités locales continuent de mettre en œuvre de nouvelles restrictions, comme le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, qui vient d’imposer l’utilisation obligatoire d’un masque dans les espaces publics. Plusieurs États ont également introduit le masque obligatoire et ont exhorté leurs habitants à ne pas voyager le jour de Thanksgiving.

Le bilan provisoire des morts – 254297 – dépasse de loin le niveau le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui prévoyait au mieux entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 décès, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110000 décès, un nombre qui a également été dépassé.

De son côté, l’Institute for Health Metrics and Assessments (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent fixés par la Maison Blanche, calcule que D’ici la fin de l’année, les États-Unis atteindront 320 000 morts et au 1er mars 440 000.

40 millions de doses d’ici la fin de l’année

Les États-Unis espèrent avoir 40 millions de doses de vaccin COVID-19 avant la fin de l’année, a déclaré vendredi l’attaché de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, lors d’une conférence de presse.

“Concernant le vaccin, Nous pensons qu’il y aura 40 millions de doses disponibles d’ici la fin de l’année »McEnany a déclaré lors d’une conférence de presse, la première depuis le 1er octobre.

McEnany a rappelé le les avancées de Pfizer et Moderna, qui ont rapporté des «résultats positifs» dans leurs vaccins: «Chacun a obtenu un vaccin contre le covid qui est efficace à environ 90%. Nous savons que Moderna est efficace à 94,5% et Pfizer à 95%, c’est extraordinaire », m’a dit.

Lors de la conférence de presse, McEnany a insisté pour attribuer les progrès des vaccins à la gestion du président sortant Donald TrumpMalgré le fait qu’au début de la pandémie, il a intentionnellement sous-estimé l’importance de la maladie, qu’il a lui-même reconnue, pour ne pas paniquer au sein de la population, et il a refusé de porter un masque en public pendant plusieurs mois.

