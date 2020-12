Les États-Unis ont dépassé les 15 millions de cas de coronavirus ce mardi. Les infections à coronavirus aux États-Unis continuent d’augmenter alors que le pays entre dans une saison de Noël où des rassemblements très attendus de famille et d’amis pourraient augmenter encore davantage les chiffres.

Miamimundo / telemundo51

Selon le décompte indépendant de NBC News, ce mardi à 2 h 30 HE, 15 037 383 infections et 284 911 décès ont été signalés aux États-Unis.

La situation est telle que le coronavirus était la première cause de décès dans le pays la semaine après Thanksgiving, selon l’Institut de métriques et d’évaluations de l’Université de Washington. Environ 12000 personnes sont mortes du COVID-19 la semaine dernière, lorsque des millions de personnes ont ignoré les conseils d’experts pour s’abstenir de voyager.

En plus de l’augmentation, la pénurie de fournitures et le manque de disponibilité de lits dans les hôpitaux américains mettent en danger la continuité du système de santé privé dans le pays, selon les experts.

“Dans la région nord du pays, il reste une poignée de lits, ils construisent des hôpitaux de campagne dans des parcs et des terrains de football”, a déclaré Jeffrey E. Harris, professeur d’économie au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et interniste au General Hospital of Massachusetts

“Le système de santé a assumé le rôle dominant, aux Etats-Unis on a vu un échec du secteur privé, qui nous mènera à ses propres obsèques”, a ajouté l’expert.