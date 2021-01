Les États-Unis ont dépassé ce vendredi les 20 millions de cas confirmés du coronavirus SRAS-CoV-2, 24% du total infecté dans le monde, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Monde de Miami / .

La moitié de ces infections ont été enregistrées depuis le 9 novembre dernier, preuve de l’épidémie dramatique que le pays au monde le plus touché en termes absolus subit à cause de la pandémie, qui a terminé l’année avec des records de décès et d’hospitalisations dus à la maladie. 19.

À 12 h 45 sur la côte est du pays, le pays a enregistré 20 007 149 cas confirmés et 346 408 décès dus à la covid-19, selon le décompte de Johns Hopkins.

Ce nombre de cas est presque le double de celui du deuxième pays le plus contagieux du monde, l’Inde, qui accumule 10 286 709 infections, selon la même source.

Le fait que les infections aient doublé en moins de deux mois démontre la situation complexe du pays en janvier, après un mois de décembre rigoureux qui a été le mois de l’année avec le plus de décès dus à la pandémie.

Les prévisions pour les premiers mois de 2021 ne sont pas très encourageantes, surtout après l’arrivée dans le pays de la souche britannique du virus, dont des cas ont déjà été enregistrés dans trois États: le Colorado, la Californie et la Floride.

Les autorités sanitaires estiment que la nouvelle souche peut être beaucoup plus répandue que ce qui a été détecté, et comme elle semble 70% plus contagieuse que les autres variantes, elles sont très préoccupées par l’impact qu’elle pourrait avoir sur les hôpitaux déjà existants. submergé.