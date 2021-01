Duc Nguyen s’entretient avec sa femme pendant la nouvelle année depuis une unité du United Memorial Medical Center de Houston, Texas, USA.

Les États-Unis ont atteint 21036174 cas confirmés mardi et 357067 décès dus à la covid-19, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00 heure locale (01h00 GMT le mercredi) est 3936 décès plus de lundi et 250 173 nouvelles infections.

Bien que le nombre de 3 936 nouveaux décès dépasse le record précédent de décès quotidiens dus au COVID-19 dans le pays de 3 725, il n’est pas encore clair qu’ils se soient tous produits au cours des dernières 24 heures.

Il est possible que certains d’entre eux aient été enregistrés le week-end dernier et les vacances du Nouvel An et qu’ils aient tardé à se refléter dans les statistiques officielles. En raison des festivités, depuis le décompte à ces dates a été de moins de cas et de décès que d’habitude.

En tout cas, les données de ce mardi illustrent la gravité de l’épidémie aux États-Unis, où de nombreux États enregistrent des dossiers d’hospitalisations et les experts craignent que la situation ne s’aggrave en raison de l’arrivée de la souche britannique du virus, plus contagieuse.

L’état de New York reste le plus touché du pays par la pandémie avec 38 743 décès, suivi du Texas (28 797), de la Californie (27 281), de la Floride (22 188) et du New Jersey (19 382).

L’Illinois (18 562), la Pennsylvanie (16 536), le Michigan (13 608), le Massachusetts (12 734) et la Géorgie (11 072) sont d’autres États où le nombre de morts est élevé.

En termes d’infections, la Californie en compte 2 492 457, suivie du Texas avec 1 858 611, la troisième est la Floride avec 1 392 123, New York est quatrième avec 1 048 281 et l’Illinois cinquième avec 991 719.

Le bilan provisoire des morts -357 067- dépasse de loin la limite inférieure des estimations initiales de la Maison Blanche, qui, dans le meilleur des cas, prévoyait entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain sortant, Donald Trump a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 décès., bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110 000 décès, un nombre qui a également été dépassé.

De son côté, l’Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent fixés par la Maison Blanche, calcule que lorsque Trump quittera le pouvoir 20 prochains. 420 000 personnes seront décédées au 1er janvier et 560 000 au 1er avril.

