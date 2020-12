15 minutes. Les États-Unis (USA) ont atteint 18 755 132 cas confirmés et 330 252 décès dus au COVID-19 ce vendredi, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00 heure locale (01h00 GMT samedi) est de 1 403 décès de plus que jeudi et 120 991 nouvelles infections.

L’État de New York reste le plus touché aux États-Unis par la pandémie COVID-19 avec 37 129 décès, suivi du Texas (27 109), de la Californie (23 985), de la Floride (20 995) et du New Jersey (18724).

L’Illinois (17 154), la Pennsylvanie (14 928), le Michigan (12 415), le Massachusetts (11 963) et la Géorgie (10 631) sont d’autres États où le nombre de morts est élevé.

En termes d’infections, la Californie en compte 2 067 569, suivie du Texas avec 1 666 099, le troisième est la Floride avec 1 247 546, New York est quatrième avec 943 264 et l’Illinois cinquième avec 930 849.

Le bilan provisoire des morts -330.252 – dépasse de loin la limite inférieure des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetaient entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie dans le meilleur des cas.

Le président américain Donald Trump a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 décès.

Cependant, il a prédit jusqu’à 110 000 décès, un nombre qui a également été dépassé.

De son côté, l’Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent fixés par la Maison Blanche, calcule que lorsque Trump quittera le pouvoir 20 prochains. D’ici janvier, 420 000 personnes seront mortes et d’ici le 1er avril, 560 000 personnes.