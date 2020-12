Les États-Unis ont ajouté un record de 249 709 patients COVID-19 supplémentaires à leur total d’une journée, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins samedi.

Miami World / AP

Tout d’abord, le père de Theresa Pirozzi, âgé de 85 ans, est tombé malade et a été transporté en ambulance à l’hôpital. Quelques jours plus tard, sa mère était si faible qu’elle pouvait à peine marcher. Désormais, au lieu de se préparer pour Noël, Pirozzi attend avec impatience ce que le personnel de l’hôpital où ses parents sont traités pour un coronavirus dans une unité de soins intensifs lui dira.

«Je ne mets pas de décorations ici. Ça ne va pas pour le moment », a déclaré Pirozzi depuis la maison de ses parents à Oak Park, en Californie. “Je suis physiquement malade d’inquiétude.”

La paire est représentative de la crise qui s’aggrave à un rythme alarmant en Californie, où les hôpitaux sont à la limite en raison de l’augmentation incessante des infections dans l’État. Près de 17000 personnes ont été hospitalisées vendredi pour des infections confirmées ou potentielles au COVID-19, et selon un modèle basé sur les dernières données pour projeter les tendances futures, le nombre dans l’État pourrait atteindre 75000 d’ici la mi-janvier.

Il y a 48 000 nouveaux cas en Californie, en haut des statistiques. Le bilan national des morts a dépassé 315 000.

Le Texas, la Floride, New York et le Tennessee comptaient chacun plus de 10 400 nouveaux cas. Au cours des deux dernières semaines, la moyenne sur sept jours des nouveaux cas aux États-Unis a grimpé à 219 324 par jour par rapport à la moyenne précédente de 183 787, soit une augmentation de près de 20%.

Les contagions étaient à la hausse avant Thanksgiving et ont augmenté en raison des réunions pour la célébration. Les autorités sanitaires craignent désormais que l’augmentation ne s’aggrave à Noël et au Nouvel An. Dans de nombreux endroits, les gens ignorent les précautions suggérées car ils en ont assez de porter un masque et de maintenir une distance sociale, selon les autorités sanitaires.

Bien que les autorités fédérales aient autorisé l’utilisation de deux vaccins contre le COVID-19 et que des doses aient déjà été appliquées à des milliers de personnes, principalement du personnel du secteur de la santé, l’inoculation généralisée du grand public devrait avoir lieu jusqu’après le printemps.

Plusieurs gouvernements d’états ont indiqué que le gouvernement fédéral leur avait dit que les expéditions des vaccins Pfizer-BioNtech la semaine prochaine seront moins importantes que prévu initialement. Le général de l’armée en charge de la distribution des vaccins COVID-19 aux Etats-Unis, Gustave Perna, s’est excusé samedi pour le “manque de communication” avec les Etats sur le nombre de doses qui seront délivrées dans les phases initiales de distribution. .

Sur les plus de 272 000 doses du vaccin Pfizer administrées samedi matin, les autorités sanitaires fédérales ont déclaré avoir signalé six cas de réaction allergique grave. L’une des six personnes avait des antécédents de réactions indésirables aux vaccins, ont-ils déclaré.