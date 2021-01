Le Colombien aurait des informations sur les accords secrets entre le Venezuela et l’Iran qui affecteraient la sécurité des États-Unis et de la région. Photo: Archives d’Infobae

Alex Saab Morán, accusé d’être un pionnier de Nicolás Maduro et d’avoir caché de l’argent et de l’or que le régime aurait volés au Venezuela, Selon les autorités, il disposerait également d’informations cruciales sur des accords secrets présumés entre le gouvernement Maduro avec l’Iran, la Turquie et même la Russie qui affecteraient directement la sécurité des États-Unis et de la région.

Ceci est indiqué dans un rapport du journal El Tiempo, le journal avec le plus grand tirage en Colombie, où ils ont assuré, sur la base d’informations provenant de sources fédérales élevées aux États-Unis, qu’en raison de l’importance que Saab a acquise pour ce pays, deux navires de guerre ont été envoyés dans le pays insulaire. africain pour surveiller les communications de cette nation et éviter l’ingérence de pays comme l’Iran, qui pourrait entraîner leur fuite.

En fait, dans l’article, ils citent un rapport du journal américain New York Times dans lequel il a été rapporté que le croiseur de missiles San Jacinto était au Cap-Vert pour une mission militaire pour empêcher Saab de s’échapper.

«Le navire de guerre San Jacinto a déjà été déplacé de ces coordonnées. Mais je peux confirmer qu’un autre bateau de croisière est arrivé pour le remplacer et qu’en ce moment un autre s’approche de l’Atlantique Nord », a déclaré la source fédérale à El Tiempo.

A ces navires, selon le journal colombien, Il y a aussi le soutien de deux pays européens, amis des États-Unis, qui surveillent également la zone depuis la capture de Saab.

«L’un de ces pays a un navire dans les eaux voisines conçu pour surveiller les communications. Comme nos bateaux de croisière, ils ont des satellites et de la technologie », explique la source fédérale.

En réalité, La surveillance a permis de détecter un avion iranien qui s’est vu refuser un permis de séjour dans le pays africain. L’avion aurait eu pour mission d’emmener Saab au Venezuela, plan qui a été contrecarré.

A El Tiempo, ils ont ajouté que les autorités fédérales des États-Unis cherchent également avec ces mouvements militaires à empêcher une escouade d’atteindre le Cap-Vert pour extraire ou assassiner le Colombien pour les informations dont il dispose.

Les États-Unis ont envoyé le croiseur de missiles San Jacinto au Cap-Vert pour empêcher une éventuelle évasion d’Alex Saab. Photo: US Navy photo de Mass Communication Specialist 1re classe Tommy Lamkin / libérés.

Saab, d’origine libanaise, née à Barranquilla (nord de la Colombie) et également nationalisée vénézuélienne, Il est détenu au Cap-Vert depuis juin 2020 après que l’avion dans lequel il se rendait en Iran a dû atterrir dans ce pays pour le carburant.

Selon l’article d’El Tiempo, Le Colombien a été envoyé dans le pays persan pour négocier de l’essence, de la nourriture et des médicaments pour répondre aux besoins du régime Maduro dérivé de la nouvelle pandémie de coronavirus sars-cov-2 et du blocus des États-Unis au Venezuela.

Cependant, comme Saab a une circulaire rouge d’Interpol pour répondre de divers crimes aux États-Unis et en Colombie, y compris le blanchiment d’argent, il a été capturé au Cap-Vert, où il reste dans une cellule de 2 mètres carrés.

Depuis Le gouvernement de Nicolás Maduro a fait toutes sortes de manœuvres diplomatiques et judiciaires pour protéger la Barranquilla. Le plus récent a été sa nomination en tant qu’ambassadeur plénipotentiaire du Venezuela en Afrique, avec ce qu’ils veulent que Saab obtienne l’immunité diplomatique.

Selon l’article d’El Tiempo, le régime Maduro a demandé au Cap-Vert, les jours où l’avion iranien était arrivé, que Saab soit autorisé à passer les fêtes de fin d’année avec sa famille dans un geste humanitaire. ou se voir accorder l’assignation à résidence ordonnée par la Cour de justice ouest-africaine.

L’importance du Colombien pour Maduro est telle qu’il dispose même d’une équipe d’avocats, parmi lesquels l’ancien juge espagnol Baltasar Garzón, qui œuvre pour sa liberté. Ils soutiennent que les termes du processus mené par la justice capverdienne ont expiré, sans définir la situation du Colombien, bien qu’il soit également diplomate avec immunité.

El Tiempo a également rapporté que le président élu des États-Unis, Joe Biden, est conscient que l’affaire Saab oscille entre le judiciaire et l’armée, et de l’importance stratégique et géopolitique inhabituelle du Colombien, Par conséquent, il continuerait dans la même ligne de poursuites judiciaires de faire extrader Saab, même en exerçant une pression accrue sur le pays africain.

Alex Saab aurait commencé sa relation avec le régime vénézuélien depuis 2004, lorsqu’il a commencé à obtenir des contrats millionnaires avec ce gouvernement dans des entreprises de construction de logements dans ce pays, et à un moment où les hommes d’affaires colombiens ont dû cesser d’exporter. pour d’éventuelles violations du gouvernement vénézuélien.

