Lisa Montgomery, en prison

Les Etats-Unis ont effectué ce mercredi, dans l’état de l’Indiana, la première exécution fédérale d’une femme en près de 70 ans, a annoncé le ministère américain de la Justice.

“Lisa Montgomery, 52 ans, a été exécutée au pénitencier fédéral de Terre-Haute”a ajouté la déclaration du ministère de la Justice.

La Cour suprême des États-Unis a approuvé l’exécution fédérale d’une femme qui sera l’un des derniers actes de la présidence de Donald Trump.

La Haute Cour a rejeté à 00h00 (05h00 GMT mercredi) les derniers recours déposés par les avocats de Lisa Montgomery, 52 ans, malgré le désaccord de ses trois magistrats progressistes.

Montgomery, qui a reçu l’injection létale tôt le matin à Terre Haute, dans l’Indiana, est la première femme à être exécutée par les autorités fédérales depuis 1953.

Ses avocats avaient demandé à Trump la clémence sans nier la gravité du crime: en 2004, il a tué une femme enceinte pour lui voler son fœtus.

Selon eux, sa cliente souffre de graves troubles mentaux à la suite des agressions collectives et des viols qu’elle a subis dans son enfance. Selon les défenseurs, il ne comprend pas le sens de sa condamnation, condition indispensable à son exécution.

Zeb Stinnett, partenaire de la victime de Lisa Montgomery et de la petite fille qui a survécu à qui elle a nommé Victoria

Un juge fédéral avait ordonné un sursis à l’exécution lundi à la demande de la défense, mais le gouvernement a fait appel de cette décision du magistrat et une cour d’appel a annulé la décision mardi.

La Cour suprême des États-Unis, devant laquelle deux recours différents avaient été présentés, a donné raison dans les deux cas aux avocats de l’administration Trump.

En 2004, Montgomery, incapable d’avoir un nouvel enfant, a identifié sa victime – un éleveur de chiens – sur Internet et est venu chez lui dans le Missouri avec l’excuse de lui acheter un terrier.

Au lieu de cela, il l’a étranglée, a ouvert son utérus, a pris le bébé – qui a survécu – et a laissé la jeune femme de 23 ans dans une mare de sang.

Trump, un fervent partisan de la peine de mort, a ignoré une pétition de clémence déposée par les partisans de Montgomery.

– 10 hommes exécutés –

Depuis la reprise des exécutions fédérales aux États-Unis en juillet, après une interruption de 17 ans, 10 hommes ont été condamnés à mort.

Et en plus de Montgomery, L’administration Trump prévoit d’exécuter deux Afro-Américains cette semaine: Corey Johnson jeudi et Dustin Higgs vendredi.

Mais dans son cas, il y a aussi une incertitude après la décision d’un tribunal fédéral de bloquer ses exécutions. Les deux condamnés à mort ont récemment contracté le COVID-19 et l’injection létale pourrait leur causer des souffrances illégales, les juges ont considéré.

De leur côté, d’anciens gardiens du pénitencier de Terre Haute ont écrit au secrétaire à la justice par intérim Jeffrey Rosen pour lui demander de reporter ces exécutions. “Jusqu’à ce que le personnel pénitentiaire soit vacciné contre le covid-19.”

Une exécution nécessite que des dizaines de personnes restent dans un environnement fermé, un environnement propice à la propagation du virus. Pour cette raison, les États américains ont suspendu les exécutions pendant des mois.

L’administration Trump a fait le contraire et s’est prononcée en faveur de procéder aux exécutions le plus rapidement possible avant de quitter le pouvoir.

«Aux heures de fermeture de la présidence Trump, il y a une course pour exécuter des personnes qui sont dans le quartier des condamnés à mort depuis des années, voire des décennies. C’est une folle”, Le sénateur démocrate Dick Durbin a dénoncé lundi à la radio NPR, annonçant la présentation d’un projet de loi pour arrêter à nouveau les exécutions fédérales.

(Avec des informations de l’.)

PLUS SUR CES SUJETS:

Donald Trump a déclaré que les appels à la destitution contre lui étaient “absolument ridicules”