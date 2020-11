Secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo

Le secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, a condamné vendredi comme “sans équivoque” la condamnation d’un tribunal de la dictature vénézuélienne à l’encontre de six anciens dirigeants du raffineur américain Citgo sur des accusations de corruption et a demandé qu’ils soient autorisés à rentrer chez eux.

“Ayant maintenant passé plus de trois ans injustement détenus au Venezuela pour ces accusations trompeuses, la plupart du temps dans des conditions de détention horribles, ces six personnes devraient être immédiatement renvoyées aux États-Unis.”Pompeo a déclaré à propos des six responsables, qui ont été condamnés à la prison jeudi.

Les six hauts responsables de Citgo, tous vénézuéliens mais certains ayant la double nationalité américaine, ont été arrêtés en novembre 2017 après avoir été convoqués à une réunion au bureau de Caracas de la société pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, propriétaire de Citgo, et inculpés des crimes. de détournement de fonds, de blanchiment d’argent et de complot.

L’ancien président de Citgo, José Pereira, a été condamné à 13 ans et sept mois de prison et à une amende de deux millions de dollars. Les cinq autres anciens vice-présidents: José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell et Gustavo Cárdenas ont été condamnés à huit ans et 10 mois de prison.

Les crimes pour lesquels Ruimwyk a été condamné sont “Détournement de fonds malveillant et accord d’un fonctionnaire avec un entrepreneur”, ainsi que le “crime d’association pour commettre un crime”, a rapporté la Cour suprême de justice (TSJ) de la dictature vénézuélienne.

Ruimwyk doit également payer une amende de deux millions de dollars, ce qui équivaut à «40% de la valeur des biens objet du crime».

Affiche Citgo à Boston

De même, les anciens directeurs Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina et Alirio José Zambrano Colina, ont été condamnés pour «un accord officiel avec un entrepreneur et une association pour commettre des crimes».

Le tribunal aux mains du régime chaviste a également statué que tous les condamnés sont disqualifiés “pour l’exercice d’une fonction publique” et par conséquent «ils ne pourront pas se présenter aux élections populaires».

Le 21 novembre 2017, le procureur général de la dictature vénézuélienne, Tarek Saab, a rendu compte de l’arrestation de ces citoyens après avoir signé des contrats qui “compromettaient le patrimoine national et l’avenir” de la filiale PDVSA “sans avoir l’approbation de l’Exécutif national ».

«La direction générale de Citgo (…) a signé le 15 juillet 2017 un accord international avec les sociétés Frontier Group Management et Apolo Global Management, sur la base d’un prétendu refinancement des programmes de dette de 2014 et 2015 »A déclaré Saab à l’époque.

Ceci, a expliqué le procureur de Chavista, pour demander des prêts «à des conditions léonines défavorables» pour l’industrie pétrolière vénézuélienne et «offrir en garantie» la filiale elle-même.

Citgo est le principal raffineur de pétrole et distributeur d’essence, de lubrifiant et de produits pétrochimiques que le Venezuela possède aux États-Unis.

(Avec des informations de . et .)

