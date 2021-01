Le navire de la Garde côtière américaine Stone

Vendredi, le Département d’État des États-Unis a fourni de nouveaux détails sur “l’opération Southern Cross”, qui fait partie de la “Les efforts (de la Garde côtière) pour créer des associations régionales de sécurité maritime et lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans l’Atlantique Sud.”

L’agence qui administre la politique étrangère du pays nord-américain et est dirigée par Mike Pompeo a célébré la déploiement inaugural de l’USCGC Stone -un patrouilleur de classe Légende qui surveillera en détail la situation dans la région au cours des prochains mois- et a déclaré que cette manœuvre “renforcera la coopération et améliorera la sécurité dans toute la région”.

Le rapport de l’administration Donald Trump a noté que les actions liées au navire ont déjà commencé: Le 9 janvier, en Guyane, l’USCG Stone et les garde-côtes des Forces de défense guyaniennes ont participé à une série d’exercices de coopération contre la pêche illégale, étant la première de ces opérations menées conjointement dans le cadre du nouvel accord shiprider ratifié en 2020. Le document permet aux patrouilles maritimes et aériennes conjointes d’intercepter les activités illégales, y compris la pêche illégale et le trafic de drogue.

En outre, l’USGCS Stone – nommé en l’honneur de l’aviateur Elmer Fowler Stone- Il s’associera bientôt à la marine brésilienne dans le cadre de patrouilles conjointes, faisant des escales dans les ports de Rio de Janeiro et de Salvador.

Le navire se rendra également à Montevideo, en Uruguay, dans le cadre de ce qui sera la première visite d’un navire des garde-côtes américains dans la capitale du pays sud-américain en plus d’une décennie..

La déclaration a également confirmé que, à ce qui sera son arrêt le plus au sud, le Stone se rendra à Mar del Plata, en Argentine, pour “une cérémonie de bienvenue par le service jumeau des garde-côtes américains, la préfecture navale argentine, avant son retour chez lui”.

Le département d’État a indiqué que, lors de ce voyage, l’USCG Cutter Stone effectuera également toute la gamme des missions réglementaires de la Garde côtière en fonction des circonstances qui le justifient. Et a rapporté que l’équipage du Stone il a déjà intercepté un navire à chargement rapide dans les Caraïbes, saisissant plus de 900 kilogrammes de cocaïne le 7 janvier dans le sud de la République dominicaine.

«Les États-Unis sont à l’avant-garde des efforts visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, notamment en travaillant dans les institutions multilatérales pour renforcer les règles régissant la pêche internationale et la collaboration bilatérale avec les États. les zones côtières, portuaires et commerciales du monde », indique le communiqué.

Il a ajouté: «La valeur de la production mondiale de captures de poisson en 2018 a dépassé 151 milliards de dollars, et la pêche illégale, non déclarée et non réglementée devrait entraîner des dizaines de milliards de dollars de pertes de revenus. chaque année. La pêche illégale met en danger la sécurité alimentaire mondiale, déstabilise la sécurité économique des États côtiers et viole la souveraineté des États en sapant les accords internationaux et les mesures de conservation des pêcheries ».

«Dans l’Atlantique Sud, nous encourageons nos partenaires régionaux à rester vigilants alors que nous travaillons ensemble pour protéger les eaux que nous partageons, et nous exhortons nos partenaires à ratifier et à mettre en œuvre des mesures internationales telles que l’Accord de la FAO sur les mesures du ressort de l’État du port. “, a conclu le texte du Département d’État américain.

Continuer à lire:

Les États-Unis ont envoyé un navire de la Garde côtière pour patrouiller dans l’Atlantique Sud «pour contrer la pêche illégale».

Plus de 130 bateaux de pêche se nourrissent de l’Atlantique Sud: les garde-côtes américains surveilleront la zone

Les autorités américaines ont suspendu la recherche d’un navire perdu dans l’Atlantique avec 20 personnes à bord