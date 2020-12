15 minutes. Le ministère de la Justice des États-Unis (USA) a intenté une action civile contre la chaîne de supermarchés Walmart pour dispenser illégalement des médicaments, y compris certains opiacés. Sa vente est contrôlée par les pharmacies du pays, ce qui constitue une violation de la loi sur les substances contrôlées (CSA).

Le procureur général adjoint par intérim de la division civile, Jeffrey Bossert Clark, a expliqué que Walmart, étant “l’une des plus grandes chaînes de pharmacies et grossistes en médicaments du pays, avait la responsabilité et les moyens d’aider à prévenir le détournement d’opioïdes sur ordonnance“.

Les sanctions civiles

Au lieu de cela, Clark poursuit dans une déclaration, “pendant des années, il a fait le contraire”. Il a rempli «des milliers de prescriptions invalides dans ses pharmacies». Il n’a pas non plus «signalé de commandes suspectes d’opiacés et d’autres drogues». En conséquence, “contribué à l’épidémie d’abus de substances opioïdes aux États-Unis“.

Pour lui, le ministère de la Justice “réclame des sanctions civiles” qui pourraient entraîner des amendes de “milliards de dollars”. Ils prévoient que les sanctions financières pourraient atteindre jusqu’à 67 627 $ pour chaque ordonnance délivrée. En outre, il pourrait atteindre 15 691 dollars pour chacune des commandes suspectes non signalées aux autorités.

“Nous confions aux distributeurs et distributeurs la responsabilité de veiller à ce que les substances contrôlées ne tombent pas entre de mauvaises mains“Cela a été demandé par l’administrateur par intérim du Département de contrôle des drogues (DEA), Timothy Shea.

Échecs de supervision

“Trop de vies ont été perdues à cause de ces échecs de supervision“, a déclaré Shea, qui a accusé” les responsables “d’assumer ces responsabilités, car” ils ont fermé les yeux “.

Pour sa part, Walmart s’est heurté à ces accusations et a défendu le travail de ses employés, puisqu’ils ne «remplissaient que leur devoir», celui de «proposer des médicaments prescrits par des médecins agréés».

Quelques mois avant cette plainte, Walmart avait intenté une action en justice contre le ministère de la Justice et la DEA, estimant qu’ils «plaçaient» l’entreprise et ses travailleurs «entre un rocher et un endroit dur». “Il n’y a pas de loi fédérale qui oblige les pharmaciens à s’immiscer dans la relation médecin-patient.”

En fait, cet écrit prétendait que «les agences de santé fédérales et d’État expertes disent régulièrement que cela n’est pas autorisé et que cela est potentiellement dangereux pour les patients ayant des besoins médicaux légitimes».