Après que Chavismo a installé la nouvelle Assemblée nationale (AN) après les élections frauduleuses du 6 décembre, Les Etats-Unis ont publié mardi un communiqué pour réitérer leur rejet de cette nouvelle indignation du régime de Nicolás Maduro contre le Parlement et son soutien au gouvernement intérimaire de Juan Guaidó.

A travers une déclaration signée par le secrétaire Mike Pompeo, le département d’Etat a rappelé qu’après les élections frauduleuses organisées par la dictature, plus de 60 pays à travers le monde ont “publié des déclarations communes” pour rejeter le processus électoral.

L’Union européenne (UE), l’Organisation des États américains (OEA), le Groupe de Lima et le Groupe de contact international, étaient certains des blocs dont les résultats révélés par les autorités chavistes étaient inconnus.

«Cet organe élu frauduleusement occupe désormais le Palais législatif fédéral de Caracas. Nous considérons que ce groupe est illégitime et nous ne reconnaîtrons même pas leurs déclarations », le Département d’État a noté.

Il a également réaffirmé que le gouvernement des États-Unis maintenait sa reconnaissance de Juan Guaidó en tant que président légitime du Venezuela: «Le président Guaidó et l’Assemblée nationale légitime ont été élus librement en 2015 par le peuple vénézuélien. Le 26 décembre 2020, l’Assemblée nationale a voté la réforme de son statut de transition qui, avec la Constitution vénézuélienne, lui fournit une base légale explicite pour continuer sa fonction constitutionnelle ».

Le département d’Etat américain soutient que “le président Guaidó et l’Assemblée nationale sont les seuls représentants démocratiques du peuple vénézuélien reconnus par la communauté internationale, et ils doivent être libérés du harcèlement, des menaces, des persécutions et autres abus de Maduro”.

«Nous savons que des millions de Vénézuéliens recherchent une solution pacifique à la situation désastreuse dans leur pays. Par conséquent, nous appelons les partis politiques vénézuéliens et la société civile, y compris les étudiants, les organisations religieuses, les Chavistas, les familles de militaires, les travailleurs et les employeurs, à s’unir autour de la cause d’une transition démocratique pacifique vers grâce à des élections présidentielles et parlementaires libres et équitables. Le président par intérim Guaidó, l’Assemblée nationale et tous les acteurs démocratiques œuvrant pour la transition démocratique représentent les aspirations de millions de Vénézuéliens à un avenir meilleur », conclut le communiqué signé par Pompeo.

Ce mardi, plus de 200 députés chavistes élus aux élections du 6 décembre ont pris possession de leurs sièges au Parlement, qui sera présidé par Jorge Rodriguez, ancien ministre de la Communication du régime.

Les parlementaires sont arrivés à l’hémicycle portant les peintures du libérateur Simón Bolívar et de feu le président Hugo Chávez (1998-2013), en criant: “Vive Chávez!”

Des pays comme le Brésil, la Colombie et le Paraguay se sont également prononcés contre la nouvelle Assemblée installée par le Chavisme.

Juan Guaidó a prolongé le fonctionnement de l’Assemblée nationale, avec une majorité d’opposition

De son côté, le chef de l’opposition Juan Guaidó a installé mardi un Parlement continuiste composé de dizaines de députés dont le mandat a expiré, faisant appel à une “continuité administrative”, une thèse qui n’a pas été soutenue par plusieurs législateurs anti-Chavez qui ont respecté la fin de leurs fonctions.

«En ce moment, le Venezuela vous fait confiance, députés, en ce moment (vous avez) les espoirs, la nécessité de défendre la République et la nation. Il est temps de passer à autre chose », a déclaré le président par intérim lors de la séance qui s’est tenue virtuellement et avec l’intervention de moins de 10% de cette séance plénière expirée.

Au cours de son discours, Guaidó a une nouvelle fois prédit que cette année il destituerait le Chavisme du pouvoir, promesse qu’il a répétée sans tenir depuis janvier 2019, date à laquelle il a été proclamé président par intérim du Venezuela face à «l’usurpation» par Maduro de la première magistrature.

“Faisons de cette 2021 une réalité (…) réalisons la transition vers la démocratie au Venezuela (…) Des transitions se construisent et nous l’avons construite, avec la capacité de la majorité, avec nos alliés internationaux”, a-t-il déclaré.

En ce sens, il a rappelé que, lundi, le gouvernement de Donald Trump – son principal allié international -, qui n’a que deux semaines au pouvoir, a réitéré qu’il continuait à le reconnaître comme président par intérim, ainsi que comme chef du Parlement.

“Ce qui ne servira pas la dictature, c’est cette fraude”, Il a insisté sur l’allusion à l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, acte qui s’est déroulé ce mardi en parallèle et avec lequel le parti au pouvoir reprend le contrôle de la Chambre avec 92% des sièges au pouvoir, après des élections remises en question.

