L’Amérique est un pays en grande souffrance. La pandémie de coronavirus, l’injustice raciale, l’insécurité économique, la polarisation politique, la désinformation et l’incertitude quotidienne générale dominent nos vies au point que de nombreuses personnes sont à peine capables de faire face. Et la vie n’était pas vraiment une promenade avant 2020. De toutes les peurs, stress et indignités avec lesquels vivent nos concitoyens, émerge une sorte d’insécurité primitive qui mine tous les aspects de la vie en ce moment. Il n’est pas étonnant que l’anxiété, la dépression et d’autres problèmes psychologiques soient en augmentation.

Chaque fois que les gens sont troublés, souffrent ou font face à de graves problèmes, ils veulent sentir que les autres comprennent ce qu’ils vivent et sont concernés. Mais les opportunités de donner et de recevoir de l’empathie semblent moins qu’adéquates ces jours-ci: une diminution des interactions sociales, des rencontres en ligne, des câlins aériens et des conversations masquées ne sont pas tout à fait à la hauteur de la tâche – et les gens sont souvent tellement préoccupés par leurs propres luttes qu’ils ne le sont pas. t aussi à l’écoute des problèmes des autres qu’ils pourraient l’être autrement.

En plus de cela, tout le monde est confronté à des personnes qui semblent indifférentes. Certains de nos dirigeants ont rejeté la gravité du sort de leurs compatriotes américains. Certains Américains ordinaires expriment un manque d’inquiétude lorsqu’ils refusent de se distancer socialement et de porter des masques, ou de critiquer ceux qui le font. Le fait qu’un récent sondage Gallup ait montré qu’environ un tiers du pays ne pense pas qu’il y ait un problème de relations raciales suggère que de nombreuses personnes ne comprennent pas les points de vue des autres.

Vous n’avez pas besoin d’être psychologue social comme nous pour voir que les Américains connaissent un déficit d’empathie. Partout dans le monde, les gens n’ont pas le sentiment que les autres s’en soucient, ce qui rend les attaques médicales, économiques, politiques et sociétales contre notre confiance fondamentale dans le monde encore plus difficiles à gérer.

Corriger ce déficit d’empathie est un défi car il ne s’agit pas seulement d’avoir de bons dirigeants politiques ou d’entreprise ou des gens qui se traitent les uns les autres avec bonne volonté et respect. C’est plutôt parce que l’empathie est un terme fondamentalement spongieux. Comme beaucoup de concepts larges et complexes, l’empathie peut signifier beaucoup de choses. Même les chercheurs qui l’étudient ne disent pas toujours ce qu’ils veulent dire ou ne mesurent pas l’empathie de la même manière dans leurs études – et ils ne sont certainement pas d’accord sur une définition. En fait, il y a des contradictions flagrantes: ce qu’un chercheur appelle l’empathie n’est pas l’empathie envers un autre.

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern reçoit un hongi, une salutation traditionnelle maorie, de la part du directeur général de Whale Watch Kaikoura, Kauahi Ngapora, après avoir annoncé un soutien supplémentaire à l’industrie du tourisme pendant la pandémie. Crédits: Kai Shwoewer .

Lorsque les profanes sont interrogés sur la manière dont ils définissent l’empathie, l’éventail des réponses est également large. Certaines personnes pensent que l’empathie est un sentiment; d’autres se concentrent sur ce qu’une personne fait ou dit. Certains pensent qu’il est bon de lire les signaux non verbaux de quelqu’un, tandis que d’autres incluent l’orientation mentale de se mettre à la place de quelqu’un d’autre. D’autres encore voient l’empathie comme la capacité ou l’effort d’imaginer les sentiments des autres, ou comme simplement se sentir «connecté» ou «lié» à quelqu’un. Certains pensent que c’est une position morale de se préoccuper du bien-être des autres et de vouloir les aider. Parfois, il semble que «l’empathie» n’est qu’une autre façon de dire «être une personne gentille et décente». Actions, sentiments, perspectives, motivations, valeurs – tout cela relève de «l’empathie» selon quelqu’un.

Aucune de ces définitions n’est fausse. Comme tous les concepts, l’empathie n’est pas une «chose» que nous pouvons désigner ou décrire objectivement. Mais, malgré la fragilité conceptuelle, la plupart des gens considèrent l’empathie comme ayant quelque chose à voir avec la compréhension de ce que les autres vivent et leur inquiétude à leur sujet. Et nous pensons que c’est ce que beaucoup de gens pensent aujourd’hui manquer.

L’empathie est clairement dans l’esprit des gens plus qu’autrefois. Google recherche le mot «empathie» a égalé son niveau record la première semaine de juin. On parle à la télévision et à la radio de «lacunes d’empathie», et nous entendons les médias comparer les politiciens sur leur degré d’empathie. On dit régulièrement que le président Trump a peu d’empathie, tandis que le Premier ministre Jacinda Ardern de Nouvelle-Zélande et le gouverneur Andrew Cuomo de New York sont décrits comme ayant une grande empathie. . a rapporté que les meilleurs démocrates louaient Joe Biden comme un homme «défini par sa décence et son empathie», et Time a qualifié les ouvertures de Biden aux Américains d ‘«offensive d’empathie». Même Michelle Obama a consacré plusieurs minutes de son discours à la Convention démocratique de 2020 à l’importance de l’empathie. Mais rarement quelqu’un dit ce qu’il entend par le mot.

Quoi que les gens pensent de l’empathie, c’est une force puissante et les êtres humains en ont besoin. Ces trois choses pourraient aider à remédier à notre déficit d’empathie collective:

Prenez le temps de demander à ceux que vous rencontrez comment ils se sentent et écoutez vraiment. Essayez de vous mettre à leur place. N’oubliez pas que nous avons tous tendance à sous-estimer la détresse émotionnelle des autres, et nous sommes plus susceptibles de le faire lorsque ces personnes sont différentes de nous.

Rappelez-vous que presque tout le monde est au bout de sa corde ces jours-ci. Beaucoup de gens ont à peine assez d’énergie pour gérer leurs propres problèmes, de sorte qu’ils n’ont pas leur capacité normale de penser aux vôtres.

Enfin, sachez que ce qu’est l’empathie pour une personne peut ne pas être l’empathie pour une autre personne. Ce n’est pas un concept qui parle de lui-même. Demander à vos amis, votre famille et vos collègues ce qu’est l’empathie pour eux pourrait ouvrir une nouvelle porte pour comprendre et aider ceux qui nous entourent.