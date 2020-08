MADRID, 31 août (EUROPA PRESS) –

En attendant l’extradition vers l’Italie de l’ancien chef des Forces unies d’autodéfense de Colombie (AUC), Salvatore Mancuso, des sources diplomatiques américaines ont assuré que ce mouvement «serait préjudiciable» aux intérêts du Gouvernement de Washington .

Selon les informations publiées par le journal «El Tiempo», les autorités américaines seraient enclines à expulser Mancuso vers le territoire colombien, en attendant que cette décision soit officialisée dans les prochaines heures.

Cependant, ces mêmes sources consultées par le journal colombien n’ont pas non plus exclu que Mancuso, après avoir déjà purgé une peine pour trafic de drogue aux États-Unis, reste dans le pays, où résident déjà d’autres personnalités du trafic de drogue et des groupes paramilitaires, comme Juan Carlos Sierra, alias «El Tuso», qui réside à Miami.

Mancuso, dont l’extradition a été reportée en raison de la crise des coronavirus, a deux procédures judiciaires ouvertes en Colombie pour sa responsabilité dans plus de 600 homicides, le déplacement forcé de près d’un millier de personnes et plus de trente disparitions forcées.

Après que le gouvernement colombien a commis plusieurs erreurs formelles dans le traitement de l’extradition, les autorités épuisent les voies diplomatiques avant que le transfert de Mancuso vers l’Italie ne soit exécuté le 4 septembre.