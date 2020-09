BEIJING (AP) – Les États-Unis ont publié mardi un nouvel avertissement radical contre les voyages en Chine continentale et à Hong Kong, invoquant le risque de «détention arbitraire» et «d’application arbitraire des lois locales».

L’avis est susceptible de renforcer les tensions entre les parties qui ont augmenté depuis l’imposition par Pékin à Hong Kong d’une nouvelle loi stricte sur la sécurité nationale en juin, qui a déjà fait l’objet d’une série d’actions punitives américaines.

Le nouvel avis a averti les citoyens américains que la Chine impose «la détention arbitraire et les interdictions de sortie» pour contraindre la coopération aux enquêtes, faire pression sur les membres de la famille pour qu’ils rentrent en Chine depuis l’étranger, influencer les litiges civils et «gagner un pouvoir de négociation sur les gouvernements étrangers».

« NOUS. les citoyens voyageant ou résidant en Chine ou à Hong Kong peuvent être détenus sans accès aux services consulaires américains ou aux informations sur leur crime présumé. Les citoyens américains peuvent être soumis à des interrogatoires prolongés et à une détention prolongée sans application régulière de la loi », indique l’avis.

À Hong Kong, la Chine «exerce unilatéralement et arbitrairement le pouvoir de police et de sécurité», indique l’avis, ajoutant que la nouvelle législation couvre également les infractions commises par des non-résidents de Hong Kong ou des organisations en dehors de Hong Kong, soumettant éventuellement des citoyens américains qui ont publiquement critiqué la Chine à un «risque accru d’arrestation, de détention, d’expulsion ou de poursuites».

Lorsqu’ils sont à Hong Kong, les citoyens américains sont «fortement avertis d’être conscients de leur environnement et d’éviter les manifestations», indique l’avis.

Le mois dernier, l’administration Trump a suspendu ou résilié trois accords bilatéraux avec Hong Kong concernant l’extradition et les exonérations fiscales, invoquant la violation par Pékin de son engagement à Hong Kong de conserver une large autonomie pendant 50 ans après le transfert de l’ancienne colonie britannique à la domination chinoise en 1997.

D’autres pays occidentaux ont également suspendu leurs traités d’extradition avec Hong Kong suite à l’adoption de la loi sur la sécurité nationale.

Les États-Unis ont également agi pour mettre fin aux privilèges commerciaux et commerciaux spéciaux dont Hong Kong avait joui et ont imposé des sanctions à Hong Kong et aux responsables chinois, y compris la dirigeante pro-Pékin de Hong Kong, Carrie Lam, impliquée dans l’application de la nouvelle loi sur la sécurité.

Les tensions entre Pékin et Washington ont atteint leur point le plus bas depuis des décennies au milieu de conflits frémissants sur le commerce, la technologie, Taiwan, le Tibet, la mer de Chine méridionale, la pandémie de coronavirus et, plus récemment, Hong Kong. L’impact des tensions s’est fait ressentir dans les fermetures tit-for-tat des missions diplomatiques ainsi que dans les restrictions de visa pour les étudiants et les journalistes.

Le dernier avis aux voyageurs n’offrait aucun nouvel avertissement concernant le COVID-19 en Chine continentale et à Hong Kong, mais renvoyait les voyageurs à des avis antérieurs conseillant aux Américains d’éviter les régions et de rentrer chez eux si possible.

Le président Donald Trump a entièrement blâmé Pékin pour l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, détournant les critiques de sa propre gestion de la pandémie qui menace sa réélection.

Le virus a été détecté pour la première fois dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, à la fin de l’année dernière, entraînant la pandémie mondiale. Les critiques ont accusé Pékin d’une première tentative de dissimulation, bien que Trump lui-même ait admis avoir minimisé la gravité du virus dès février.

La Chine semble avoir contenu le virus à l’intérieur de ses frontières, ne signalant aucun nouveau cas d’infection domestique en un mois, tandis que Hong Kong a également radicalement réduit le nombre de nouveaux cas.