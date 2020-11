Le magistrat vénézuélien Alejandro Rebolledo a évoqué ce dimanche l’ensemble du réseau entre l’Iran et le Venezuela qui fait fi des sanctions imposées par les États-Unis au régime de Nicolás Maduro.

Monde de Miami / surflorida

Dans son émission Legally Speaking, diffusée par Miami Mundo et EVTV Miami, il a analysé certaines opérations qui permettent de ne pas effectuer d’opérations bancaires, utilisant des crypto-monnaies et du cash via le lien principal du régime Maduro avec l’Iran, qui est Tareck El Aissami. Certaines opérations ont déjà été signalées par le magistrat Rebolledo aux autorités américaines.

En ce sens, Rebolledo s’est entretenu avec le député Julio Montoya des plaintes formulées par les épargnants de l’entité bancaire BOD.

«L’Union européenne a ratifié les sanctions contre le régime pénal du Venezuela pour un an de plus pour établir le corral en cours. En 2017, j’ai parlé avec le vice-président des États-Unis, Mike Pence, et lui ai dit que c’était l’un des mécanismes les plus importants qui puissent être mis en place pour persécuter et coincer le régime vénézuélien », a déclaré Rebolledo à propos des sanctions.

En outre, le magistrat s’est entretenu avec l’avocat pénaliste Robert Abreu, au sujet de l’initiative du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, d’une extension de la loi de l’État “Stand Your Ground” qui permettrait aux citoyens armés de tirer et éventuellement de tuer n’importe qui qui soupçonnent que vous commettez des émeutes ou des pillages.

«Le gouverneur a proposé une loi qui n’a pas encore été déterminée si l’une des législatures l’acceptera. Il y a de nouveaux crimes contre les rassemblements violents ou désordonnés, le harcèlement de civils dans un lieu public, des crimes qui ont lieu dans d’autres régions des États-Unis », a expliqué l’avocat.

“La loi justifie le recours à la force contre des personnes qui commettent des actes criminels entraînant l’interruption ou la détérioration des entreprises ou le pillage”

Concernant ce qui précède, le magistrat a évoqué la responsabilité qui pèse sur les personnes qui portent des armes.

