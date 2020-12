Alfred Bourgeois

Bourgeois est la dixième personne à être soumise à la peine capitale depuis juillet dernier, l’administration républicaine de Donald Trump a décidé de relancer ce type de peine après un moratoire de 17 ans.

Les États-Unis ont exécuté par injection létale ce vendredi Alfred Bourgeois, le deuxième détenu exécuté en un peu plus de 24 heures et le dixième jusqu’à présent en 2020, tandis que quatre autres exécutions sont prévues avant la fin de l’année.

Bourgeois, un homme de 56 ans de l’état de Louisiane, a été exécuté au complexe correctionnel fédéral de Terre Haute, dans l’état de l’Indiana, après avoir passé plus de 15 ans dans le quartier des condamnés à mort pour les abus et le meurtre de son fille, selon les médias américains.

L’accusé a été reconnu coupable d’avoir torturé sa fille de deux ans physiquement, sexuellement et émotionnellement, en plus de l’avoir battue à mort après qu’elle soit tombée de son pot de chambre, selon le ministère de la Justice.

Au cours de ses dernières paroles, Bourgeois a nié sa culpabilité et a demandé «à Dieu de pardonner à tous ceux qui ont conspiré et comploté contre moi, créant de fausses preuves».

La Cour suprême du pays a rejeté la semaine dernière une demande de report des poursuites contre Bourgeois, qui intervient juste un jour après l’exécution de Brandon Bernard, coïncidant avec la Journée mondiale des droits de l’homme, un homme de 40 ans qui il a été exécuté pour un crime qu’il a commis il y a 22 ans, juste après avoir atteint sa majorité.

Auparavant, les tentatives d’exécution de Bourgeois avaient été arrêtées au motif que ses avocats souffraient d’une déficience intellectuelle, bien que cette fois-ci elles aient été rejetées.

Le ministère de la Justice prévoit quatre autres exécutions fédérales de criminels condamnés avant l’entrée en fonction du président élu Joe Biden le 20 janvier. Le démocrate s’est opposé à ce type de sanctions, contrairement à l’administration du président Trump.

Le procureur général des États-Unis, William Barr, a annoncé en juillet 2019 qu’il recommencerait les exécutions dans les affaires fédérales et ordonné l’exécution de cinq prisonniers reconnus coupables “du meurtre, et parfois de la torture et du viol, des plus vulnérables des société, enfants et personnes âgées ».

Les paroles de Barr ont marqué l’annonce officielle de la fin d’un moratoire informel sur la peine de mort depuis l’exécution en 2003 de Louis Jones. Cependant, la peine capitale a continué d’être appliquée dans chacun des 29 États où elle est envisagée.

