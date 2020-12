Les États-Unis réduiront leur aide militaire au Salvador malgré un lobbying intense du président Nayib Bukele à Washington pour contrer les critiques selon lesquelles il conduit son pays sur la voie de l’autoritarisme.

Monde de Miami /Telemundo 51

Dans le projet de loi sur les frais généraux signé dimanche par le président Donald Trump, il y avait une clause interdisant à El Salvador – ainsi qu’à ses voisins le Guatemala et le Honduras – d’un programme du Département d’État qui finance l’acquisition de Équipe de défense américaine.

L’interdiction fait partie d’une initiative des démocrates à la Chambre des représentants pour renforcer les mesures contre la corruption en Amérique centrale.

Bien que l’aide à la lutte contre le trafic de drogue qui passe par le Pentagone et pour une quantité beaucoup plus importante n’ait pas été affectée, c’est en tout cas un coup symbolique pour ces pays dans leurs tentatives de montrer des progrès dans le renforcement de l’état de droit, a-t-il déclaré. Adam Isacson, du Bureau de Washington pour l’Amérique latine, organisation non gouvernementale de promotion des droits de l’homme en Amérique latine.

“En substance, cela place ces pays au même niveau que les dictatures et les États en faillite”, a déclaré Isacson, un expert des dépenses de défense. “Seule une poignée de nations ne sont pas éligibles pour ce programme.”

Israël, l’Égypte et plus d’une douzaine d’autres pays reçoivent environ 5,6 milliards de dollars par an dans le cadre du programme de financement militaire étranger pour financer l’acquisition d’équipements et de services militaires américains.

El Salvador a reçu environ 15 millions de dollars dans le cadre du programme depuis 2016, dont 1,9 million de dollars cette année. La dernière fois que le Honduras et le Guatemala ont reçu un tel financement, c’était en 2018.

Milena Mayorga, qui est devenue ce mois-ci l’ambassadrice du Salvador à Washington, s’est dite surprise par cette réduction, qu’elle considérait comme contraire à des décennies de coopération militaire étroite entre les deux pays.

El Salvador a été l’un des rares pays d’Amérique latine à participer à la coalition dirigée par les États-Unis qui a envahi l’Irak en 2003, et l’aéroport international du pays est l’un des deux seuls en Amérique latine utilisés par l’armée américaine pour mener des missions de lutte contre les stupéfiants dans le Région.

“Je pense qu’il serait vital qu’ils reconsidèrent”, a déclaré Mayorga dans une interview accordée à l’Associated Press. “Il vous faudra toujours acheter des outils pour lutter contre l’insécurité.”

Bukele a assumé la présidence en 2019 en promettant de sauver le Salvador des divisions profondes causées par la violence endémique des gangs et la corruption systémique dans les gouvernements de droite et de gauche après la fin de la guerre civile en 1992. .

Il reste populaire dans le pays grâce à une forte réduction de l’un des taux de meurtres les plus élevés au monde.

Mais à Washington, il a attiré les critiques des démocrates et de certains républicains pour avoir appliqué des stratégies comme celle qu’il a adoptée en février, entourant le Congrès de troupes lourdement armées afin de faire pression sur les législateurs pour qu’ils approuvent un prêt pour financer la lutte contre Le gang.

Mayorga a déclaré que les partis traditionnels qui ont dominé le Congrès du Salvador se sont donné beaucoup de mal pour essayer de présenter Bukele comme un autocrate.

Mais il a affirmé que de nombreuses initiatives du président, telles que l’invitation de l’OEA à diriger une commission d’enquête sur les pots-de-vin, sont conformes aux indications du Congrès américain sur la lutte contre la corruption.

“C’est maintenant le moment où le soutien est le plus nécessaire”, a déclaré Mayorga, une ancienne animatrice de télévision populaire qui, en tant que législatrice, a rompu avec son parti d’origine conservatrice ARENA pour soutenir Bukele.

L’administration Bukele a tenté d’améliorer son image à Washington, pour laquelle elle a engagé le lobbying de trois firmes dans la capitale américaine pour un coût total de plus de 1,6 million de dollars depuis août.