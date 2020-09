L’ambassadeur américain en Chine est apparemment en cours de remplacement. Le premier mot sur le mouvement impliquant Terry Branstad est venu dans les tweets du jour au lendemain du secrétaire d’État Mike Pompeo, qui a fait des éloges somptueux.

Mais il n’y avait pas de mot immédiat sur la question de savoir si un changement était réellement en cours ou pourquoi. Il n’y avait pas non plus de mention du nom du président Trump pour remplacer Branstad ou du prochain travail de Branstad. C’est un ancien gouverneur de l’Iowa.

Tout ce qui était certain, c’est que cette décision interviendrait à un moment de tensions croissantes entre les deux superpuissances sur un certain nombre de fronts et avec la campagne de réélection de M. Trump à la vitesse supérieure. Le président a blâmé Pékin pour la pandémie de coronvirus, surnommant COVID-19 « le virus chinois ».

Terry Branstad, alors gouverneur de l’Iowa, s’entretient avec des membres des médias à la Trump Tower après des réunions à New York, dans cette photo d’archive du 6 décembre 2016. Le président Trump a fait appel à Branstad en tant qu’ambassadeur des États-Unis en Chine. / Crédit: .

Branstad a récemment été impliqué dans une flambée lorsque le journal officiel du Peuple chinois a rejeté une chronique qu’il avait écrite, mais rien n’indiquait si la controverse avait quoi que ce soit à voir avec son départ.

« Je remercie l’ambassadeur Terry Branstad pour ses plus de trois ans au service du peuple américain en tant qu’ambassadeur des États-Unis en République populaire de Chine », a tweeté Pompeo.

« Le président Trump a choisi l’ambassadeur Branstad parce que ses décennies d’expérience dans les relations avec la Chine ont fait de lui la meilleure personne pour représenter l’administration et défendre les intérêts et les idéaux américains dans cette relation importante », a poursuivi Pompeo. « L’ambassadeur Branstad a contribué à rééquilibrer les relations américano-chinoises afin qu’elles soient axées sur les résultats, réciproques et équitables. Cela aura des effets positifs durables sur la politique étrangère américaine en Asie-Pacifique pour les décennies à venir. »

