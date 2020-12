Washington a adopté de nouvelles règles plus strictes limitant l’entrée de membres du Parti communiste chinois (PCC) aux États-Unis, a rapporté jeudi le New York Times, citant le département d’État.

Ces nouvelles restrictions, entrées en vigueur mercredi, limitent la durée des visas pour les membres du PCC et leurs familles directes à un mois et ne leur permettent pas plus d’une entrée dans le pays, selon le journal.

“Pendant des décennies, nous avons autorisé le PCC à accéder librement et sans entrave aux institutions et entreprises américaines, alors que ces privilèges n’étaient jamais accordés aux citoyens américains en Chine”, a déclaré un porte-parole du département cité par le New York Times.

Auparavant, les demandeurs de visa pouvaient obtenir une autorisation de visiteur permanente pendant dix ans. Selon le journal, ces nouvelles restrictions pourraient théoriquement toucher 270 millions de personnes.

Les tensions bilatérales se sont intensifiées ces derniers temps dans divers domaines et les deux pays ont adopté des mesures limitant les déplacements.

Les autorités de Pékin n’ont pas confirmé ces nouvelles restrictions jeudi mais avaient précédemment évoqué la possibilité de leur approbation et considéré qu’il s’agirait d’une “attitude haineuse et anormale envers le Parti communiste”.

“Certaines forces anti-chinoises aux Etats-Unis, poussées par un fort biais idéologique et une mentalité ancrée dans la guerre froide, oppriment politiquement la Chine”, a déclaré ce jeudi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Pékin.

Cette année, les autorités chinoises ont expulsé une quinzaine de journalistes américains des principaux médias. Washington, pour sa part, a réduit le nombre d’accréditations de journalistes chinois devant les instances gouvernementales et a resserré les règles pour divers médias d’Etat chinois sur son territoire, considérant qu’il s’agissait d’organismes de «propagande».

De plus, au cours des quatre années de règne de Donald Trump, les visas d’environ 1000 étudiants et chercheurs chinois soupçonnés d’espionnage aux États-Unis ont été révoqués.

Pékin a réagi à cette décision en dénonçant “la persécution politique et la discrimination raciale”.

