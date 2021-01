15 minutes. Le Pentagone a annoncé jeudi le retrait du seul porte-avions de la marine américaine qu’il avait encore déployé au Moyen-Orient, une mesure qui a dérouté certains observateurs au milieu de l’escalade des tensions avec l’Iran.

La décision intervient alors que Washington craint que l’Iran ne lance une attaque contre des cibles américaines en Irak ou ailleurs au Moyen-Orient. Ceci à l’occasion du premier anniversaire de l’assassinat par les États-Unis du commandant des Gardiens de la révolution iranienne, Qasem Soleimaní.

Le secrétaire américain à la Défense par intérim, Chris Miller, n’a pas mentionné l’Iran dans sa déclaration. Il L’USS Nimitz était déployé depuis près de dix mois au Moyen-Orient.

“Le secrétaire apprécie le travail acharné, l’engagement et la flexibilité des plus de 5000 marins et marines du Nimitz Carrier Group, qui ont fourni un appui aérien aux opérations de lutte contre le terrorisme en Iraq et en Afghanistan”, entre autres missions, a déclaré dans la note Porte-parole de Miller, Jonathan Rath Hoffman.

Le porte-avions USS Nimitz a également soutenu les troupes américaines déployées en Somalie. Sa mission devait se terminer ce mois-ci, mais a été traînée il y a quelques semaines en raison de tensions avec l’Iran.

Un jour avant l’annonce, un groupe de bombardiers B-52 de l’armée de l’air a volé du pays vers le golfe Persique. Une tentative pour dissuader l’Iran de lancer une attaque contre des cibles américaines.

Rumeurs d’attaque iranienne

Le président américain sortant, Donald Trump, a déclaré la semaine dernière sur Twitter qu’il avait entendu “Rumeurs d’attaques supplémentaires contre les Américains en Irak”. Il a affirmé que si des Américains étaient tués, il tiendrait «l’Iran pour responsable».

Une semaine après l’événement, les gardiens de la révolution iraniens ont déjà attaqué une base militaire en Irak avec la présence de troupes américaines avec des missiles. Cependant, les autorités perses ont averti que ce n’était que le début de leur revanche.

Menaces de l’Iran

L’Iran a assuré ce vendredi que le chemin de la résistance “ne changera pas” malgré le meurtre, il y a un an, du commandant des Gardiens de la révolution, Qasem Soleimaní, et que Les États-Unis doivent s’attendre à davantage de représailles pour leur crime.

«Une fois de plus, j’annonce explicitement que le chemin de la Force Qods et de la résistance ne changera pas malgré les actes pervers des États-Unis», a déclaré le successeur de Soleimaní au commandement de la Force Qods des Gardiens de la révolution, Esmail Qaani.

Lors d’une cérémonie à l’Université de Téhéran pour marquer le premier anniversaire de l’assassinat de Soleimaní, Qaani a souligné que le leadership promu par le défunt “est toujours debout”.

«Ceux qui ont commis cet acte criminel doivent être conscients que les personnes qui recherchent la liberté du monde répondront un jour (à cet acte criminel) et même certaines personnes à l’intérieur de votre maison (USA) peuvent réagir à votre crime“, a-t-il prévenu.

Le chef du pouvoir judiciaire iranien, Ebrahim Raisí, a parlé dans le même sens. Il a déclaré lors de la cérémonie que Le président américain sortant Donald Trump “n’est pas à l’abri de l’administration de la justice“.