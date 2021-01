Sur la photo, le secrétaire américain au Trésor sortant Steven Mnuchin. . / Michael Reynolds / Archives

Washington, 13 janvier . .- Les États-Unis ont imposé mercredi des sanctions à deux fondations iraniennes de premier plan, affirmant qu’elles permettaient au chef suprême de l’Iran, Ali Khameneí, de contrôler “par corruption” de grands secteurs de l’économie du pays, y compris les actifs saisis aux dissidents et minorités religieuses.

Cette décision, annoncée dans un communiqué du département du Trésor, est une nouvelle tentative pour intensifier la pression sur Téhéran une semaine avant que le président sortant Donald Trump ne quitte le pouvoir.

Les sanctions touchent l’importante Fondation Astan Quds Razavi (AQR), qui gère le mausolée de l’Imam Reza dans la ville sainte de Mashad, et un puissant conglomérat appelé “Exécution de l’Ordre de l’Imam Khomeini” (EIKO), qui Il est sous le contrôle direct du guide suprême iranien.

“Ces institutions permettent à l’élite iranienne de maintenir un système corrompu de propriété sur de grandes parties de l’économie iranienne”, a déclaré le secrétaire américain au Trésor sortant Steven Mnuchin dans le communiqué.

Les deux fondations, avec le Bonyad Mostazafan déjà sanctionné et un autre appelé Khatam al Anbiya qui exploite une base aérienne, “contrôleraient plus de la moitié de l’économie iranienne”, selon le communiqué.

Le Trésor a décrit ces institutions comme des “bonyads”, des organisations “opaques et quasi-officielles, contrôlées par des fonctionnaires et des ecclésiastiques” et qui “n’ont pas besoin de l’approbation publique de leurs budgets”, ce qui leur a permis “d’accumuler d’énormes quantités de richesses sans avantage promis au peuple iranien “, en plus de favoriser” la corruption systémique “.

Les États-Unis ont décrit l’un de ceux sanctionnés, EIKO, comme un conglomérat sous la supervision directe de Khameneí qui participe à “presque tous les secteurs de l’économie iranienne, y compris l’énergie, les télécommunications et les services financiers”.

Cette organisation “a systématiquement violé les droits des dissidents en confisquant la terre et la propriété” aux “opposants politiques, aux minorités religieuses et aux Iraniens en exil”, a déclaré le Trésor.

L’autre sanctionné, AQR, est une fondation caritative qui gère le mausolée de Mashad, mais selon le Trésor, «elle a acquis de nombreuses propriétés économiques dans la construction, l’agriculture, l’énergie, les télécommunications et les services financiers».

Le Trésor a également sanctionné ceux qui dirigent EIKO -Mohammad Mokhber- et AQR -Ahmad Marvi-; en plus d’un autre individu et d’au moins quatorze autres entités liées à ces fondations.

Les sanctions signifient que tous les actifs que ces entités ou individus peuvent détenir sous la juridiction des États-Unis sont gelés et qu’il est désormais interdit aux Américains de traiter avec eux.

Cette décision fait partie d’une tentative de redoubler de pression sur l’Iran avant que Trump ne cède le pouvoir d’ici une semaine à Biden, qui prévoit de retourner dans son pays à l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et six grandes puissances, dont les États Unidos a pris sa retraite en 2018.