Sur la photo, le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo. . / Jim Lo Scalzo / Archives

Washington, 11 janvier . .- Le gouvernement américain a sanctionné aujourd’hui sept personnes et quatre entreprises appartenant à un réseau de désinformation ukrainien qui a tenté d’influencer les élections de novembre dernier et qui relie la Russie.

Le secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, a indiqué dans un communiqué que ces personnes et entités “font partie d’un réseau d’influence étrangère lié à la Russie” associé au parlementaire ukrainien Andrii Derkach, considéré comme un agent russe et qui a déjà été sanctionné par Washington. pour cette raison même.

“Derkach, membre du Parlement ukrainien, est un agent russe actif depuis plus d’une décennie, entretenant des relations étroites avec les services de renseignement russes”, a-t-il ajouté.

Parmi les personnes sanctionnées figurent d’anciens fonctionnaires du gouvernement ukrainien Konstantin Kulyk, Oleksandr Onyshchenko, Andriy Telizhenko et Oleksandr Dubinsky, un député.

«Les campagnes de désinformation russes ciblant les citoyens américains sont une menace pour notre démocratie», a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Selon Pompeo, ces personnes “ont fait des déclarations publiques répétées faisant la promotion de récits malveillants selon lesquels des responsables du gouvernement américain se sont livrés à des activités de corruption en Ukraine”.

Avec cette campagne de désinformation, ces personnes ont tenté d’influencer et de saper les élections de novembre dernier avec l’aide de NabuLeaks, Era-Media, Only News et Skeptik TOV, “des sociétés écrans des médias en Ukraine qui diffusent de faux récits à la demande. de Derkach et de ses associés “.

Selon le Trésor, Kulyk, qui travaillait au bureau du procureur général d’Ukraine, “a formé une alliance avec Derkach pour répandre de fausses accusations de corruption internationale.

Onyshchenko, un fugitif de la justice ukrainienne accusé de corruption, “a fourni des copies éditées d’enregistrements audio présumés de conversations entre d’anciens responsables ukrainiens et américains, que Derkach a publiées entre mai et juillet 2020 pour discréditer les responsables américains et influencer les élections” ajoutée.

Pour sa part, Telizhenko, “un ancien diplomate ukrainien de bas niveau, a orchestré des réunions entre Derkach et des Américains pour aider à répandre de fausses déclarations sur la corruption en Ukraine”, et Dubinsky a participé à des conférences de presse pour “dénigrer les candidats à la présidentielle américaine et vos familles “.

Parallèlement à ces personnes et entreprises détenues ou contrôlées par Derkach, le gouvernement américain a également sanctionné Petro Zhuravel, Dmytro Kovalchuk et Anton Simonenko pour avoir contribué ou financé ces activités du parlementaire ukrainien.

Zhuravel est le gestionnaire des médias de Derkach, dirige le site Web NabuLeaks et possède Only News et Skeptik TOV.