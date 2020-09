WASHINGTON (.) – Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré vendredi que Washington était profondément préoccupé par la détention de 12 militants de la démocratie à Hong Kong en Chine, affirmant qu’ils s’étaient vu refuser l’accès à des avocats et que les autorités locales n’avaient pas fourni d’informations sur leur bien-être ou les accusations. contre eux.

Les États-Unis remettent en question les engagements des dirigeants de Hong Kong en faveur de la protection des droits des citoyens, a déclaré Pompeo dans un communiqué. Les militants ont été arrêtés il y a environ deux semaines au large de Hong Kong, selon le communiqué.

Fin août, le bureau provincial des garde-côtes a déclaré sur son site de médias sociaux qu’il avait arrêté au moins 10 personnes après avoir intercepté un bateau au large des côtes de la province méridionale du Guangdong. Les médias de Hong Kong, citant des sources non identifiées, ont déclaré que les 12 se dirigeaient vers Taiwan pour demander l’asile politique.

Le directeur général de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré plus tôt cette semaine que s’ils « étaient arrêtés pour avoir enfreint des infractions sur le continent, ils devaient être traités conformément aux lois du continent ».

« Nous remettons en question l’engagement déclaré du chef de l’exécutif Lam à protéger les droits des résidents de Hong Kong et appelons les autorités à garantir une procédure régulière », a déclaré Pompeo.

Samedi, le bureau du ministère chinois des Affaires étrangères à Hong Kong a exprimé sa « ferme opposition » aux remarques de Pompeo et a exigé que les politiciens américains cessent de s’ingérer dans les problèmes internes de Hong Kong.

« Les États-Unis ont leurs propres problèmes économiques et sociaux, de fréquents conflits raciaux et un nombre élevé d’infections et de décès à coronavirus. Ils auraient dû se concentrer sur la gestion des affaires intérieures », a-t-il déclaré dans un communiqué.

À Hong Kong, les familles de six des 12 militants détenus ont revêtu des masques et des chapeaux pour protéger leur identité et ont exigé le retour urgent de leurs proches. C’était le premier appel public des familles à l’aide et aux informations sur leur sort.

Les arrestations interviennent alors que les militants et les politiciens locaux craignent une aggravation de la répression dans l’ancienne colonie britannique alors qu’une nouvelle loi radicale sur la sécurité nationale imposée par Pékin en juillet prend plein effet.

